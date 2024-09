Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Dämpfe eingeatmet; Auseinandersetzung; Verkehrsunfälle mit Verletzten; Personen bedroht (Zeugenaufruf); Einbrüche; Raubdelikt; Widerstand geleistet

Reutlingen (ots)

Dämpfe eingeatmet

Vermeintlicher Gasgeruch hat am Samstagnachmittag in einem Industriegebäude in der Sankt-Peter-Straße zu einem größeren Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und der Polizei geführt. Um 17.30 Uhr teilte ein 26-Jähriger über Notruf mit, dass er den Geruch von Gas wahrgenommen habe, woraufhin Rettungskräfte an die Örtlichkeit entsandt wurden. Vor Ort stellte sich heraus, dass bei Lackierarbeiten im Untergeschoss des Gebäudes Dämpfe in darüber liegende Lagerräume einer Firma aufstiegen, welche bei dem 26-Jährigen zu leichten gesundheitliche Beschwerden führten, weshalb er durch den Rettungsdienst vor Ort medizinischen versorgt wurde. Nachdem die Lackierarbeiten vor Ort eingestellt wurden, waren keine weiteren Maßnahmen der Rettungskräfte mehr erforderlich. Die Feuerwehr war mit vier Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften, der Rettungsdienst mit drei Fahrzeugen und fünf Einsatzkräften vor Ort tätig. Während der Dauer des Einsatzes musste die Sankt-Peter-Straße bis gegen 19.00 Uhr für den Verkehr gesperrt werden.

Gomadingen (RT): Verkehrsunfall mit verletztem Fahrzeugführer

Eine leicht verletzte Person und Sachschaden in Höhe von circa 25.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, welcher sich am Sonntagmorgen auf der Landesstraße 230 zwischen Engstingen-Kohlstetten und Gomadingen-Offenhausen ereignet hat. Gegen 04.00 Uhr befuhr der 18-jährige Fahrer eines VW ID.3 die L 230 in Fahrtrichtung Münsingen. Weil er eigenen Angaben zufolge einem Tier ausgewichen sei, verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn ab, überschlug sich in der Folge, bevor er schließlich im Grünstreifen zur Endlage kam. Bei dem Unfall verletzte sich der 18-Jährige leicht und wurde durch den Rettungsdienst zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden.

Lichtenstein-Unterhausen (RT): Bei Auseinandersetzung verletzt

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen ist es am Samstagabend im Kreuzungsbereich der Wilhelmstraße/Bahnhofstraße gekommen. Gegen 21.40 Uhr kam es nach Zeugenangaben zunächst zu einem verbalen Streit zwischen einem 55-Jährigen und mehreren Personen, von deren Verhalten sich der Mann in seiner Ruhe gestört fühlte. Im weiteren Verlauf geriet er zudem in Streit mit einer bislang unbekannten Dame und zwei unbekannten Männern, wobei der 55-Jährige ein Messer zog und die drei Personen bedrohte. Diese stießen ihn in der Folge zu Boden und traten auf ihn ein, bevor sie noch vor Eintreffen der Polizei flüchteten. Der 55 Jahre alte Mann zog sich durch die Tritte leichte Verletzungen zu. Eine Fahndung nach der Frau und den beiden Männern verlief negativ.

Frickenhausen (ES): Versuchter Einbruch in Wohnhaus

In ein Wohnhaus in der Albstraße ist in der Zeit zwischen Freitagabend und Samstagnachmittag versucht worden einzubrechen. Ein bislang unbekannter Täter scheiterte beim Versuch in das Gebäude einzudringen und verursachte hierbei an mehreren Fenstern und Türen einen Schaden in Höhe von insgesamt etwa 6.500 Euro. Der Polizeiposten Neuffen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Großbettlingen (ES): Kind bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat sich ein 13 Jahre altes Kind bei einem Verkehrsunfall am Samstagmittag zugezogen. Gegen 13.20 Uhr befuhr der 13-Jährige mit seinem Pedelec die Straße Am See und wollte im Kreuzungsbereich zur Mahdengasse geradeaus weiter in die Straße Kirchhalde fahren. Hierbei kam es zur Kollision mit einer vorfahrtsberechtigen Daimler-Benz A-Klasse, welche von einer 74-Jährigen gelenkt wurde. Durch die Wucht des Aufpralls stürzte der 13-Jährige von seinem Pedelec und prallte in der Folge gegen einen im angrenzenden Grünstreifen befindlichen Betonblock, wobei er sich schwere Verletzungen zuzog. Nach notärztlicher Erstversorgung vor Ort wurde er durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus transportiert. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt circa 1.500 Euro.

Ostfildern (ES): Personen bedroht (Zeugenaufruf)

Das Polizeirevier Filderstadt hat die Ermittlungen gegen einen 65 Jahre alten Mann aufgenommen, welcher am Samstagnachmittag im Stadtteil Nellingen mehrere Personen bedrohte. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hielten sich um 15.45 Uhr mehrere bislang unbekannte Personen an einer Sitzbank im Einmündungsbereich der Riegelstraße/Wilhelmstraße auf und rauchten Wasserpfeife. Der 65-Jährige störte sich mutmaßlich an deren Verhalten, woraufhin er auf die Personen zuging und lautstark ausländerfeindliche Parolen rief. Hierbei hielt er eine Schreckschusswaffe in der Hand. Zeugen, welche den Vorfall beobachteten, verständigten umgehend die Polizei. Noch vor dem Eintreffen der ersten Streifenwagenbesatzung hatten sich sowohl die Personen auf der Sitzbank, als auch der Beschuldigte entfernt. Letzterer konnte im Zuge der Ermittlungen in seiner Wohnung angetroffen werden. Er war erheblich alkoholisiert und wurde nach Abschluss der erforderlichen Maßnahmen in eine Fachklinik eingeliefert. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung konnten mehrere erlaubnisfreie Waffen und dazugehörige Munition aufgefunden und beschlagnahmt werden. Das Polizeirevier Filderstadt sucht nach den bislang unbekannten Personen, welche sich auf der Sitzbank aufgehalten hatten und bittet diese, sich unter Telefon 0711/70913 zu melden.

Wernau (ES): Verkehrsunfall mit Verletzten

Am Samstagabend ist es gegen 20.50 Uhr auf einem Feldweg entlang der Nordöstlichen Randstraße zu einem Unfall mit zwei leichtverletzten Personen gekommen. Der 48-jährige Fahrer eines Peugeot befuhr dabei den Feldweg in Richtung Plochingen, als er mutmaßlich in Folge seiner Alkoholisierung in den Grünstreifen geriet und anschließend mit einem Baum kollidierte. Durch den Unfall wurde der Fahrer sowie seine 51-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Beide wurden durch den Rettungsdienst vor Ort versorgt und in ein nahegelegenes Klinikum gebracht. Da durch die aufnehmenden Beamten Alkoholgeruch beim 48-Jährigen wahrgenommen werden konnte, wurde im Weiteren eine Blutprobe entnommen und der Führerschein einbehalten. Durch den Unfall wurde der Peugeot erheblich beschädigt und war nicht mehr fahrbereit. Er musste in der Folge abgeschleppt werden. Am umgestürzten Baum und dem Pkw entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt circa 10.000 Euro. Die Freiwillige Feuerwehr war mit zwei Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften, der Rettungsdienst mit fünf Fahrzeugen und neun Einsatzkräften vor Ort.

Tübingen (TÜ): Raubdelikt

In der Nacht zum Sonntag ist es im Bereich der Tübinger Innenstadt zu einem versuchten Raubdelikt gekommen. Einem 24-jährigen Geschädigten kamen gegen 04.55 Uhr in der Ammergasse zwei männliche Personen entgegen. Durch eine der Personen wurde dem 24-Jährigen unvermittelt Pfefferspray ins Gesicht gesprüht und Geld gefordert. Der Geschädigte ergriff hierauf zu Fuß die Flucht. Als er auf weitere Passanten traf, entfernten sich die unbekannten Täter in Richtung Haagtor. Der Haupttäter wird wie folgt beschrieben: männlich, circa 180 cm, dunkelhäutig, dunkler Pullover, Jacke. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Tätern verlief negativ. Durch den verständigten Rettungsdienst wurde der 24-Jährige vor Ort behandelt.

Schömberg (ZAK): Einbruch in eine Lagerhalle

Zu einem Einbruch in ein Firmengebäude in der Wellendinger Straße ist es in der Zeit zwischen Freitag, 21.00 Uhr, und Samstag, 07.15 Uhr, gekommen. Die bislang unbekannte Täterschaft hebelte die Eingangstüre des Gebäudes auf und verschaffte sich so Zutritt zu den Lager- und Büroräumlichkeiten der Firma. Ob Gegenstände entwendet wurden, ist Gegenstand der Ermittlungen, die durch den Polizeiposten Schömberg geführt werden.

Straßberg (ZAK): Widerstand geleistet und zwei Polizeibeamte leicht verletzt

Im Rahmen einer Anzeigenaufnahme eines Körperverletzungsdelikts am Sonntagmorgen in der Brückenstraße ist es seitens eines Beteiligten und einer weiteren Person zu Widerstandshandlungen, Beleidigungen und Bedrohungen gegenüber den eingesetzten Beamten gekommen. Ein 25-Jähriger wurde gegen 01.30 Uhr zusammen mit seinen Begleitern beim Verlassen einer Veranstaltung ausfällig gegenüber anderen Anwesenden und dem dort eingesetzten Sicherheitspersonal. In dessen Verlauf kam es schließlich durch den 25-Jährigen zu einer Körperverletzung zum Nachteil eines 43-Jährigen durch einen Schlag ins Gesicht. Dieser erlitt dadurch augenscheinlich leichte Verletzungen, die vor Ort jedoch nicht behandelt werden mussten. Im Laufe der polizeilichen Aufnahme dieses Sachverhalts wollte der 25-Jährige weitere Personen herbeirufen, was durch die eingesetzten Beamten versucht wurde zu unterbinden. Hierbei und im Verlauf der weiteren Maßnahmen kam es durch den 25-Jährigen und einem inzwischen anwesenden 27-Jährigen zu Widerstandshandlungen, Beleidigungen und Bedrohungen gegenüber den eingesetzten Beamten. Beide Personen standen deutlich unter Alkoholeinwirkung und wurden nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen einer Angehörigen übergeben. Zwei eingesetzte Beamte wurden leicht verletzt, konnten ihren Dienst aber fortsetzen.

