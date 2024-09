Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Schmorbrand, Unfälle mit Verletzten, Einbrüche, Widerstand, Verkehrskontrolle

Reutlingen (ots)

Grafenberg (RT): Schmorbrand in Firma

Ein Schmorbrand in einem Firmengebäude in der Robert-Bosch-Straße hat am Donnerstagnachmittag zum Einsatz von Feuerwehr und Polizei geführt. Kurz vor 17 Uhr war es im gedämmten Bereich, zwischen einer Containermulde und dem Heizungsraum, zu einem Schmorbrand gekommen, der von der Feuerwehr gelöscht wurde. Verletzt wurde niemand. Zur Brandursache und zur Höhe des Sachschadens liegen noch keine Erkenntnisse vor. (gj)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Einbruch in Baustelle

In eine Baustelle in der Gartenstraße in Echterdingen ist zwischen Donnerstag, 17.30 Uhr, und Freitag, 7.30 Uhr, eingebrochen worden. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen brach der unbekannte Täter die Kellertüre auf und entwendete aus einem Lagerraum verschiedene Werkzeuge und Baustellenzubehör. Die entstandene Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt. (gj)

Esslingen (ES): Schadensträchtiger Verkehrsunfall

Ein schadensträchtiger Verkehrsunfall hat sich am Freitagvormittag, gegen elf Uhr, auf der B10 ereignet. Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr ein 59-Jähriger mit seinem Jeep Compass die B10 in Fahrtrichtung Stuttgart. Aus bislang unbekannter Ursache geriet er zwischen Deizisau und Zell nach rechts von der Fahrbahn ab, streifte dort das Zugfahrzeug eines in einer Parkbucht abgestellten LKW und kollidierte im weiteren Verlauf mit der Hinterachse eines weiteren geparkten LKW. Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich der Jeep des 59-jährigen Fahrers und blieb schließlich auf der rechten Fahrspur liegen. Der Mann zog sich Verletzungen noch unbekannten Ausmaß zu. Er wurde mit dem Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Sein Wagen, an dem Totalschaden in Höhe von schätzungsweise 25.000 Euro entstand, musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden an den beiden LKW beträgt circa 7.500 Euro. Für die Dauer der Fahrzeugbergung und zur Beseitigung des Trümmerfeldes musste die rechte Fahrspur der B10 für 30 Minuten gesperrt werden. (gj)

Kirchheim/Teck (ES): Unfall mit leichtverletztem Motorradfahrer

Leichte Verletzungen hat ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Freitagmittag in Kirchheim/Teck erlitten. Ein 17-Jähriger befuhr gegen 13 Uhr mit seiner Yamaha 125 die Schöllkopfstraße. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam er dort zu Fall. Der 17-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu. Er wurde zur Behandlung in eine Klinik gebracht. Zum Schaden am Krad liegen noch keine Erkenntnisse vor. (gj)

Deizisau (ES): Unfall auf der B 10

Ersten Erkenntnissen nach leichte Verletzungen hat ein Motorradfahrer bei einem Auffahrunfall am Freitagnachmittag auf der B 10 erlitten. Der 28-Jährige war gegen 14.40 Uhr mit einer Honda auf der Bundesstraße in Richtung Göppingen unterwegs. Kurz vor der Ausfahrt Deizisau fuhr er vermutlich aufgrund einer kurzen Unachtsamkeit auf den verkehrsbedingt bremsenden Mercedes-Benz eines 38 Jahre alten Mannes auf. Der Biker wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Seine Maschine musste von einem Abschleppunternehmen versorgt werden. Der Schaden beläuft sich auf etwa 4.000 Euro. (ms)

Ostfildern-Nellingen (ES): In Schnellimbiss eingebrochen

In einen Schnellimbiss in der Nellinger Riegelstraße ist in der Nacht zum Freitag eingebrochen. Ein bislang unbekannter Täter gelangte in der Zeit zwischen 23.40 Uhr am Abend und neun Uhr morgens über ein auf der Gebäuderückseite aufgehebeltes Fenster ins Innere. Dort öffnete der Einbrecher gewaltsam zwei Geldspielautomaten und räumte die Kassen der Automaten leer. Über die Höhe des entwendeten Gelds liegen noch keine konkreten Angaben vor. Zusammen mit Kriminaltechnikern hat der Polizeiposten Ostfildern die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Filderstadt-Bernhausen (ES): Widerstand gegen Polizeibeamte

Unter anderem wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt das Polizeirevier Filderstadt seit Freitagmorgen gegen einen sich aggressiv verhaltenden 34-Jährigen. Dieser versuchte kurz nach zehn Uhr in der Nürtinger Straße mehrfach Fahrzeuge anzuhalten und auch geparkte Fahrzeuge zu beschädigen. Die alarmierten Polizeibeamten nahmen ihn daraufhin in Gewahrsam. Hiergegen leistete er erheblichen Widerstand, wodurch ein Polizeibeamter leicht verletzt wurde. Der Mann wurde auf richterliche Anordnung im Polizeigewahrsam untergebracht. (gj)

Kirchentellinsfurt (TÜ): Unfall auf Bundesstraße

Auf der B 297 hat sich am Donnerstagabend ein Verkehrsunfall mit Personenschaden ereignet. Kurz nach 18.30 Uhr war ein 20-Jähriger mit seiner KTM Supermoto auf der Bundesstraße in Richtung Neckartailfingen unterwegs und stürzte dabei aus unbekannter Ursache auf den Asphalt. Mit einem Rettungswagen wurde der verletzte Heranwachsende zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht. (mr)

Ofterdingen (TÜ): Kollision beim Abbiegen

Zu einem Verkehrsunfall mit einem verletzten Motorrollerfahrer ist es am Freitagvormittag in Ofterdingen gekommen. Gegen 10.15 Uhr wollte eine 56 Jahre alte Frau mit einem BMW bei Grün zeigender Ampel von der Straße Insel nach links in die Aspergstraße abbiegen. Zuvor hatte die Fahrerin bei Rot angehalten. Beim Abbiegen stieß sie mit ihrem Wagen mit einem aus der gegenüberliegenden Kriegsstraße kommenden und bevorrechtigten 18-Jährigen auf einem Kleinkraftrad zusammen. Der junge Mann wurde hierbei ersten Erkenntnissen zufolge leicht verletzt. Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen dürfte sich auf schätzungsweise 1.800 Euro belaufen. (mr)

Tübingen (TÜ): Zahlreiche Verkehrsverstöße festgestellt

Dutzende Verkehrsverstöße sind am Donnerstagnachmittag von Beamten des Polizeireviers Tübingen in der Jesinger Hauptstraße festgestellt und zur Anzeige gebracht worden. In der Zeit von 15.45 Uhr bis 17.45 Uhr wurden zwölf Fahrzeuginsassen kontrolliert, die nicht angegurtet waren. Weiterhin stellten die Beamten 26 Fahrer von Fahrzeugen fest, die sich während der Fahrt mit ihrem Handy beschäftigten oder telefonierten. Die Kontrollen werden in Zukunft fortgesetzt. (ms)

Meßstetten (ZAK): Unfall im Einmündungsbereich

Zwei Personen sind bei einem Verkehrsunfall am Freitagvormittag in Tieringen verletzt worden. Eine 80-Jährige befuhr gegen zehn Uhr mit ihrem Kia die Straße Auf Breiten in Richtung Scheibengasse. An der dortigen Einmündung missachtete sie die Vorfahrt des von links kommenden VW eines 24-Jährigen. Dieser versuchte noch auszuweichen, konnte einen Zusammenstoß jedoch nicht mehr verhindern. Der Kia wurde in der Folge nach rechts abgewiesen, kam von der Fahrbahn ab und beschädigte die Hecke eines angrenzenden Grundstücks. Die Seniorin erlitt dabei schwere Verletzungen. Der 24-Jährige wurde leicht verletzt. Beide wurden vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 30.000 Euro geschätzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Neben dem Rettungsdienst, der mit zwei Notärzten und zwei Rettungswagenbesatzungen vor Ort kam, war auch die Feuerwehr mit fünf Fahrzeugen und 24 Einsatzkräften zur Unfallstelle ausgerückt. (rd)

