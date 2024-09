Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Arbeitsunfall; Verkehrsunfälle; Auseinandersetzung; Einbruch; Fahrzeugbrand

Reutlingen (ots)

Arbeitsunfall in Mittelstadt

Ein Arbeitsunfall hat sich am Donnerstagnachmittag in Mittelstadt ereignet. Nach derzeitigem Kenntnisstand fiel ein 54-Jähriger gegen 15.10 Uhr beim Wechsel einer Dachantenne in der Straße Im Trompeter mehrere Meter tief zu Boden. Mit Verletzungen unbekannten Ausmaßes musste der Mann vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert werden. (mr)

Pliezhausen (RT): Motorradfahrer verletzt

Ein Motorradfahrer ist am Donnerstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall verletzt worden. Der 21-Jährige war mit einer Suzuki gegen 14.15 Uhr auf der B 297 unterwegs, als er zwischen Mittelstadt und Pliezhausen alleinbeteiligt von der Fahrbahn abkam und stürzte. Aufgrund seiner dabei erlittenen Verletzungen wurde er nachfolgend vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Am Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 4.000 Euro. Wie sich im Zuge der Unfallaufnahme herausstellte, ist der 21-Jährige nicht im Besitz einer entsprechenden Fahrerlaubnis. (mr)

Metzingen (RT): Radfahrer gestürzt

Vermutlich aufgrund einer medizinischen Ursache ist am Donnerstagnachmittag ein Radfahrer zu Fall gekommen. Der 72-Jährige befuhr gegen 15.45 Uhr mit seinem Pedelec den Radweg entlang der Bundesstraße von Metzingen herkommend in Richtung Reutlingen, als er im Bereich eines Parkplatzes alleinbeteiligt in den Grünstreifen stürzte. Durch den alarmierten Rettungsdienst musste der Senior reanimiert und anschließend in eine Klinik eingeliefert werden. (mr)

Zwiefalten (RT): Nach Unfall kurz angehalten und dann weitergefahren

Ein Verkehrsunfall mit einer verletzten Rollerfahrerin hat sich am Donnerstagabend zwischen Zwiefalten und Sonderbuch ereignet. Eine 16-jährige Jugendliche befuhr mit ihrem Kleinkraftrad um 18.30 Uhr den Gemeindeverbindungsweg in Richtung Sonderbuch. Als ihr auf der schmalen Straße ein 31-Jähriger mit seinem VW Bus entgegenkam, wich sie nach rechts auf den geschotterten Seitenstreifen aus. Beim Zurücklenken auf die Fahrbahn stürzte die 16-Jährige mit ihrem Roller und zog sich leichte Verletzungen zu. Eine Behandlung im Krankenhaus war nicht notwendig. Der Unfallschaden am Roller wird auf circa 1.500 Euro geschätzt. Der Pkw-Lenker hatte zunächst angehalten und auf Nachfrage seinen Namen mitgeteilt. Anschließend war er jedoch wieder in sein Fahrzeug eingestiegen und weitergefahren. Das Polizeirevier Münsingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (gj)

Pfullingen (RT): Motorradfahrer verunglückt

Mit schweren Verletzungen musste ein in Pfullingen verunglückter Motorradfahrer am Donnerstagabend in eine Klinik eingeliefert werden. Der 25-Jährige befuhr gegen 20.50 Uhr mit einer Yamaha die Römerstraße von Reutlingen herkommend in Richtung Sonnenbühl. In der langgezogenen Linkskurve nach der Uhlandstraße kam der Biker aus bislang ungeklärter Ursache mit seiner Maschine zu weit nach rechts und touchierte den Randstein. Auf dem Gehweg stürzte der Mann zu Boden und rutschte gegen das Brückengeländer über der Echaz. Von dort aus wurde er samt seinem Motorrad zurück auf die Straße geschleudert. Der 25-Jährige musste nach einer notärztlichen Erstversorgung vor Ort mit einem Rettungswagen in das Krankenhaus gebracht werden. Ein Abschleppunternehmen kümmerte sich um sein Motorrad. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro. Zur Unterstützung waren neben der Feuerwehr auch Mitarbeiter der Straßenmeisterei an die Unfallstelle ausgerückt. Die Durchgangsstraße musste während der Unfallaufnahme bis 22.15 Uhr voll gesperrt werden. Es erfolgte eine örtliche Umleitung. (ms)

Esslingen (ES): Mit Pfefferspray gesprüht

Nach einer Auseinandersetzung am Donnerstagabend in der Bismarckstraße ermittelt das Polizeirevier Esslingen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. Bisherigen Erkenntnissen zufolge fuhr eine 47-Jährige mit ihrem Renault kurz nach 19.30 Uhr von der Olgastraße bis in die Bismarckstraße. Ein hinterherfahrender VW soll dabei mehrfach gehupt haben, sodass die Renault-Lenkerin im Bereich der Einmündung Bismarck- / Andreas-Hofer-Straße anhielt. In der Folge soll der Beifahrer aus dem VW ausgestiegen sein, worauf es zu einem verbalen Streit zwischen dem Unbekannten und der 47-Jährigen sowie ihrem 50 Jahre alten Beifahrer kam. Im weiteren Verlauf besprühte sie der Mann offenbar mit Pfefferspray. Zeugenangaben zufolge sollen der 50-Jährige, der sich einen Billardqueue gegriffen hatte, und der Tatverdächtige dann in eine angrenzende Tiefgarage gerannt sein. Ob es dort zu einer weiteren Auseinandersetzung kam, ist Gegenstand der Ermittlungen. Im weiteren Verlauf stieg der Unbekannte in den VW und der Fahrer des Wagens, der zuvor offenbar versucht hatte schlichtend einzugreifen, fuhr davon. Die beiden Geschädigten erlitten durch den Einsatz des Pfeffersprays leichte Verletzungen. Sie wurden vor Ort von einer Rettungswagenbesatzung versorgt. Eine eingeleitete Fahndung blieb erfolglos. Das Polizeirevier Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen und geht ersten Hinweisen zu dem Tatverdächtigen nach. (rd)

Weilheim/Teck (ES): Rennrad-Fahrer schwer verletzt

Ein Radfahrer ist am Donnerstagabend bei einem Verkehrsunfall schwer gestürzt. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge fuhr der 25-jähriger Radler gegen 18.45 Uhr mit einer aus mehreren Personen bestehenden Radfahrer-Gruppe auf der L 1200 von Neidlingen Richtung Weilheim/Teck. Hierbei dürfte es zu einer leichten Berührung zwischen dem Rad des 25-Jährigen und eines vor ihm fahrenden Radlers gekommen sein. Infolgedessen stürzte der 25-jährige Rennradfahrer und zog sich schwere Verletzungen zu. Er wurde nach notärztlicher Erstversorgung in eine Klinik gebracht. Am seinem Rad entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. (gj)

Kohlberg (ES): In Wohnhaus eingebrochen

In ein Einfamilienhaus in der Kohlberger Hardtstraße ist in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag eingebrochen worden. Ein bislang unbekannter Täter gelangte über eine gewaltsam geöffnete Eingangstür ins Innere des Gebäudes. Auf der Suche nach Wertgegenständen stieß er ersten Erkenntnissen nach auf etwas Schmuck, den er mitgehen ließ. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf etwa 250 Euro. Der Polizeiposten Neuffen hat die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Frickenhausen (ES): Unfall mit leichtverletztem Motorradfahrer

Leichte Verletzungen hat ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend auf der Durchgangsstraße von Linsenhofen erlitten. Eine 22-Jährige war gegen 20.30 Uhr mit einem Audi A1 von der Steinachstraße herkommend nach links auf die Theodor-Heuss-Straße in Richtung Nürtingen abgebogen. Hierbei nahm sie einem 20 Jahre alten Motorradfahrer, der in Richtung Neuffen unterwegs war, die Vorfahrt. Der Biker bremste daraufhin ab, kam zu Fall und schlitterte etwa 50 Meter weit über die Fahrbahn. Ersten Erkenntnissen nach dürfte der junge Mann zu schnell unterwegs gewesen sein. Glücklicherweise kam es zu keinem Kontakt mit einem weiteren Fahrzeug. Der 20-Jährige benötigte keine ärztliche Versorgung vor Ort. Seine Yamaha musste jedoch von einem Abschleppdienst geborgen werden. Der Schaden wird auf 3.000 Euro geschätzt. Da Kraftstoffe ausgetreten waren, kam die Feuerwehr mit neun Einsatzkräften und zwei Fahrzeugen an die Unfallstelle. (ms)

Filderstadt (ES): In Krankenhaus eingeliefert

Nach einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag musste ein Motorradfahrer vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert werden. Gegen 14.20 Uhr war ein 20-Jähriger mit dem Zweirad auf der Arthur-Bernard-Modine-Straße unterwegs und stürzte aus unbekannter Ursache alleinbeteiligt auf die Fahrbahn. Nach der Erstversorgung seiner Verletzungen brachte ihn der Rettungsdienst ins Krankenhaus. Den Schaden am Motorrad schätzt die Polizei auf circa 2.500 Euro. (mr)

Tübingen (TÜ): Fahrzeug in Brand geraten

Während der Fahrt ist am Donnerstagnachmittag auf der B 27 ein Auto in Brand geraten. Gegen 16.10 Uhr war ein Smart-Lenker auf der Bundesstraße von Tübingen herkommend in Richtung Dußlingen unterwegs und bemerkte nach der Auffahrt Derendingen Rauch im Innenraum des Wagens. Anschließend stellte der Mann fest, dass der Pkw Feuer gefangen hatte. Er hielt daher auf dem Standstreifen an und verließ das Fahrzeug. Trotz des raschen Eingreifens der Feuerwehr, die das Auto schließlich löschen konnte, wurde dieses völlig zerstört. Der Smart wurde abgeschleppt. Im Zuge der notwendigen Sperrung der Bundesstraße kam es zu entsprechenden Verkehrsbehinderungen. (mr)

Tübingen (TÜ): Radfahrerin gestürzt

Leichte Verletzungen hat eine Pedelec-Fahrerin am Donnerstagnachmittag beim Sturz von ihrem Rad in der Neckarhalde erlitten. Die 61 Jahre alte Frau wollte gegen 15.45 Uhr über einen abgesenkten Bordstein fahren. Hierbei rutschte ihr Vorderrad weg und sie kam zu Fall. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An ihrem Pedelec entstand geringer Sachschaden in Höhe von rund 50 Euro. (gj)

Tübingen (TÜ): Unfall zwischen Polizeimotorrad und Pkw

Ein Verkehrsunfall zwischen einem Polizeimotorrad und einem Pkw hat sich am Donnerstagnachmittag in Tübingen ereignet. Ein 51 Jahre alter Polizeibeamter war mit einem Dienstmotorrad der Marke BMW gegen 16.15 Uhr auf der Reutlinger Straße in stadtauswärtiger Richtung unterwegs. An der Kreuzung mit der Schweickhardt-/Depotstraße musste er an einer Rot zeigenden Ampel anhalten. Ein unbekannter Pkw-Lenker fuhr in derselben Richtung trotz Rotlicht über den Kreuzungsbereich weiter. Der Beamte schaltete daraufhin die Sondersignale an seiner Maschine ein und fuhr dem Fahrzeug nach. Auf der Kreuzung kam es zur Kollision mit dem BMW X 6 eines 37 Jahre alten Mannes. Er war bei Grünlicht losgefahren und wollte von der Schweickhardtstraße herkommend geradeaus in die Depotstraße weiterfahren. Der Pkw-Lenker stieß mit der Front seines Fahrzeugs mit dem Heck des Motorrads zusammen. Der 51-Jährige stürzte daraufhin zu Boden, rutschte über die Fahrbahn und stieß noch gegen eine Verkehrsinsel. Er zog sich hierbei leichte Verletzungen zu und musste zur medizinischen Versorgung in eine Klinik gebracht werden. Der Pkw-Lenker wurde vorsorglich ebenfalls zur Untersuchung in das Krankenhaus gebracht. Er war unverletzt geblieben. Das Motorrad musste abgeschleppt werden. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen beträgt zirka 14.000 Euro. Während der Unfallaufnahme musste der Verkehr von Polizeibeamten geregelt werden, so dass es im Feierabendverkehr zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen kam. (ms)

Albstadt-Tailfingen (ZAK): Vorfahrt nicht beachten

Nichtbeachten der Vorfahrt ist die Ursache eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagnachmittag bei Tailfingen ereignet hat. Eine 55-Jährige bog gegen 15.10 Uhr mit einem Honda von der Dr.-Hermann-Bitzer-Straße aus nach rechts auf die vorfahrtsberechtigte L 442 ab. Hierbei kam es zur Kollision mit einer von links kommenden, 84 Jahre alten Opel-Lenkerin. Die Seniorin verletzte sich bei dem Zusammenstoß und musste mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden dürfte sich auf mehrere tausend Euro belaufen. (ms)

