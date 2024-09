POL-RT: Motorrad gestohlen; Durch Glasfassade in Geschäft gekracht; Grundschulklasse von Wespen gestochen

Polizeipräsidium Reutlingen

Esslingen (ES): Motorrad gestohlen (Zeugenaufruf)

Ein Unbekannter hat von Mittwoch auf Donnerstag in der Landhausstraße ein Motorrad gestohlen. Zwischen 20.30 Uhr und 6.35 Uhr entwendete der Täter die an der Straße abgestellte BMW R 1250 GS Adventure, an der das amtliche Kennzeichen ES-GS 35 angebracht war. Das Polizeirevier Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 0711/3990-0 um Zeugenhinweise. (rd)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Durch Glasfassade in Geschäft gekracht

Ein nicht alltäglicher Verkehrsunfall hat sich am Donnerstagvormittag in Echterdingen ereignet. Eine 53-Jährige beabsichtigte kurz nach neun Uhr ihren MG Pkw in der Gartenstraße zu parken. Nach bisherigen Erkenntnissen könnte bei der Fahrerin ein plötzliches, medizinisches Ereignis dazu geführt haben, dass diese ihren Wagen unkontrolliert stark beschleunigte und infolgedessen zunächst über einen Bordstein und eine Hecke fuhr. Im weiteren Verlauf krachte sie dann in die Glasfassade eines Geschäftes, in dessen Räumlichkeiten das Fahrzeug zum Stehen kam. Durch die Wucht des Aufpralls erlitt die Frau Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes. Sie wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Ihr nicht mehr fahrbereiter, elektrisch angetriebener Pkw musste durch einen Abschlepper aufwendig geborgen und abtransportiert werden. Der entstandene Sachschaden wird auf mindestens 30.000 Euro geschätzt. (gj)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Grundschulklasse von Wespen gestochen

Am Donnerstagvormittag rückten die Einsatzkräfte von Rettungsdienst und Polizei zu mehreren von Wespen gestochenen Personen nach Echterdingen aus. Dem bisherigen Ermittlungsstand zufolge wurden kurz vor zehn Uhr insgesamt 14 Schülerinnen und Schüler einer Grundschulklasse sowie eine Lehrkraft von einem Wespenschwarm in der Leinfelder Straße auf dem Weg zu einem Sportgelände angegangen und teilweise mehrfach gestochen. Die glücklicherweise nur leicht Verletzten konnten durch den mit einem Großaufgebot im Einsatz befindlichen Rettungsdienst vor Ort medizinisch versorgt werden. Eine Behandlung im Krankenhaus war nicht notwendig. Das in der Nähe befindliche Wespennest wurde weiträumig abgesperrt und eine Fachfirma verständigt, die sich um die Tiere kümmerte. (gj)

