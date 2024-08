LPI-NDH: Traktoranhänger entwendet

Großwelsbach (ots) - Unbekannte versuchten in der Zeit von Montag 22.45 Uhr bis Dienstag 13.30 Uhr gewaltsam in das Feuerwehrgerätehaus in der Neunheilinger Straße einzubrechen. Hierzu nutzten sie ein unbekanntes Tatmittel und beschädigten die Personaleingangstür. Das Eindringen misslang jedoch, sodass kein Beutegut zu beklagen war. Der Sachschaden wird auf mehr als eintausend Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise ...

mehr