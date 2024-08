LPI-NDH: Merino-Langwollschafe gestohlen

Mühlhausen (ots) - Ein Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw ereignete sich am Montagnachmittag am Kreuzgraben. Hierbei wurde ein Insasse, ein Kind, leicht verletzt. Ein an dem Unfall beteiligter Audi musste aufgrund des Schadensbildes abgeschleppt werden. Bis die Unfallstelle geräumt war, kam es zu Behinderungen im Straßenverkehr. Die Polizeiinspektion Unstrut-Hainich ermittelt zum Unfallhergang. Rückfragen bitte an: ...

