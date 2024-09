Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Auseinandersetzung an Schule; Verkehrsunfälle; Diebstahl von Baumaschinen; Fahrrad gefordert und gedroht

Reutlingen (ots)

Bei Auseinandersetzung an Schule verletzt

Wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt das Polizeirevier Reutlingen nach einer Auseinandersetzung am Mittwochmittag an einer Schule in der Charlottenstraße gegen einen noch unbekannten Jugendlichen. Diesem wird zur Last gelegt, gegen 12.45 Uhr mehrfach auf einen 17-Jährigen eingetreten und diesen dadurch nicht unerheblich verletzt zu haben. Der Geschädigte musste anschließend vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Wie sich in der Folge herausstellte, soll der Unbekannte, bei dem es sich nicht um einen Schüler der Schule handelt, bereits am Vortag einen anderen 17-Jährigen geschlagen und verletzt haben. Auch dieser war zur Behandlung seiner dabei erlittenen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht worden. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen zum Hintergrund der Taten, bei denen möglicherweise Eifersucht eine Rolle spielen dürfte, aufgenommen und geht ersten Hinweisen zur Person des unbekannten Tatverdächtigen nach. Dieser war kurz vor dem Eintreffen der hinzugerufenen Streifenwagenbesatzung geflüchtet. (mr)

Grabenstetten (RT): Mit Baum kollidiert

Glücklicherweise unverletzt geblieben sind die Beteiligten eines Verkehrsunfalls am Mittwochabend auf der K6758. Eine 50-Jährige war gegen 22.20 Uhr mit ihrem Mercedes auf der Kreisstraße in Richtung Böhringen unterwegs. Dabei erkannte sie einen wohl infolge des Windes auf die Fahrbahn gestürzten Baum und entschied sich aufgrund eines nachfolgenden Fahrzeugs keine Vollbremsung einzuleiten, sondern darüberzufahren. Am Mercedes, der fahrbereit blieb, entstand dabei Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro. Ob am dahinterfahrenden Ford ebenfalls ein Schaden entstand, steht noch nicht fest. Die Feuerwehr kümmerte sich um die Beseitigung des auf der Fahrbahn liegenden Baumes. Zudem fällten die Einsatzkräfte einen weiteren Baum, der drohte auf die Straße zu stürzen. Die Kreisstraße musste bis etwa 0.45 Uhr voll gesperrt werden. Anschließend wurde der Verkehr durch die Straßenmeisterei wieder freigegeben. (rd)

Esslingen (ES): Leichtkraftradfahrer gestürzt

Verletzungen unbekannten Ausmaßes hat der 19 Jahre alte Lenker eines Leichtkraftrads bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend auf der L1199 erlitten. Der Biker befuhr kurz vor 20.30 Uhr mit einer Kawasaki die Landesstraße in Richtung Esslingen. In einer Linkskurve kurz vor der Haarnadelkurve kam er aus ungeklärter Ursache mit dem Zweirad nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte in den Grünstreifen. Ein Zeuge half dem Gestürzten auf, der in der Folge noch bis zur Haarnadelkurve weiterfuhr. Dort musste er vom Rettungsdienst versorgt und zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 2.500 Euro. (rd)

Esslingen (ES): Gestürzter Radfahrer im Merkelpark

Ein Radfahrer musste nach einem Sturz am späten Mittwochnachmittag im Esslinger Merkelpark in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 55-Jährige radelte kurz vor 17.30 Uhr mit seinem Herrenrad auf dem Radweg durch den Park in Richtung Landratsamt. Um diese Zeit herrschte dort reger Fußgängerverkehr. Beim Passieren eines dieser Fußgänger blieb er mit seinem Lenker an dessen Jacke hängen und fiel zu Boden. Der Rettungsdienst kümmerte sich im Anschluss um den Leichtverletzten. Der Fußgänger war ersten Erkenntnissen nach unverletzt geblieben. (ms)

Filderstadt-Plattenhardt (ES): Baumaschinen aus Lieferwagen gestohlen

Mehrere Baumaschinen sind in der Nacht zum Donnerstag aus einem Lieferwagen im Plattenhardter Amselweg gestohlen worden. Ein bislang unbekannter Täter brach in der Zeit von 19.30 Uhr bis 5.30 Uhr ein Schiebefenster des Citroen Jumper auf und konnte so in das Fahrzeug gelangen. Im Anschluss entwendete er drei sich auf der Rückbank befindliche Baumaschinen. Der Schaden beläuft sich auf zirka 1.500 Euro. Das Polizeirevier Filderstadt hat die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Esslingen (ES): Fahrrad gefordert und gedroht

Das Polizeirevier Esslingen fahndet derzeit nach einem unbekannten Jugendlichen, der am Mittwochmittag in Hohenkreuz versucht hat, sich eines Fahrrades zu bemächtigen. Gegen 13.15 Uhr war ein Zwölfjähriger mit seinem Fahrrad auf der Wäldenbronner Straße, auf Höhe Gebäude Nr. 19, unterwegs, als er von einem circa 15-jährigen Unbekannten gerufen und angehalten wurde. Dieser ergriff in der Folge den Lenker des Rades und forderte den Jungen auf, ihm das Fahrrad zu überlassen. Außerdem bedrohte er den Zwölfjährigen. Dem Jungen gelang es jedoch, wegzufahren. Die Ermittlungen zum Täter dauern an. (mr)

Aichtal (ES): Kind mit Pkw kollidiert

Ein Kind ist am Mittwochnachmittag mit einem Auto zusammengestoßen. Nach derzeitigem Kenntnisstand wollte eine Zehnjährige auf ihrem Kinderfahrrad kurz vor 17.30 Uhr von der Straße Aichbachwasen kommend auf den Parkplatz einer Mehrzweckhalle abbiegen. Hierbei kollidierte das Mädchen wohl aufgrund ihrer gefahrenen Geschwindigkeit mit dem vorderen linken Stoßfänger eines stehenden Volvo, dessen 31 Jahre alte Lenkerin bei der beabsichtigten Ausfahrt aus dem Parkplatz bereits angehalten hatte. Beim Unfall zog sich die Zehnjährige ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte sie zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf mehrere hundert Euro. (mr)

Tübingen (TÜ): Unfall beim Wenden

Bei einem Wendemanöver ist es am Mittwochnachmittag in Tübingen zu einem Verkehrsunfall gekommen. Gegen 16.10 Uhr wollte eine 76 Jahre alte Frau mit einem Smart in der Haaggasse wenden, wobei sie wohl ungebremst mit einer Radservice-Station sowie mit der Fassade des Rathauses kollidierte. Ein vor dem Gebäude angeschlossenes Rennrad wurde außerdem völlig zerstört. Der 87-jährige Beifahrer im Smart wurde beim Unfall verletzt und vor Ort vom Rettungsdienst versorgt. Das Auto musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden kann abschließend noch nicht beziffert werden. (mr)

Hechingen (ZAK): Kind bei Unfall verletzt

Ein Kind ist bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag verletzt worden. Gegen 15.15 Uhr befuhr ein 68 Jahre alter Mann mit einem Mercedes den Obertorplatz, als eine Zehnjährige die Fahrbahn queren wollte, um auf die gegenüberliegende Seite zu einer Freundin zu gelangen. Das Mädchen stieß mit der hinteren Tür des Autos zusammen und verletzte sich hierbei ersten Erkenntnissen zufolge leicht. Ein Schaden am Mercedes war nicht erkennbar. (mr)

