Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle

Reutlingen (ots)

Balingen (ZAK): Radfahrer schwer gestürzt

Schwere Verletzungen hat ein Senior am Mittwochvormittag beim Sturz von seinem Pedelec in der Balinger Straße erlitten. Der 83-Jährige befuhr gegen 11.10 Uhr einen dortigen Radweg. Dabei kam es zum Kontakt zwischen dem Zweirad und dem Randstein, woraufhin der Radler stürzte. Er musste mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden. An seinem Pedelec entstand Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. (rd)

Meßstetten (ZAK): Kollision zwischen Rollerfahrern

Ein Verkehrsunfall mit einer verletzten Roller-Fahrerin hat sich am Mittwochmittag zwischen Meßstetten und Hartheim ereignet. Gegen 13.30 Uhr befuhr eine 16-Jährige mit ihrem Leichtkraftrad den neben der L 196 verlaufenden Fahrradweg. Beim Überholvorgang eines vor ihr fahrenden Rollers, den ein 16-Jähriger lenkte und bei dem ein ebenfalls 16 Jahre alter Jugendlicher als Sozius mitfuhr, berührten sich die beiden Zweiräder und alle drei Personen stürzten auf den Radweg. Nach derzeitigem Kenntnisstand erlitt lediglich die 16-Jährige leichte Verletzungen; sie wurde nach der Erstversorgung vor Ort durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Der entstandene Schaden an den Rollern kann noch nicht beziffert werden. (gj)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell