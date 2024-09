Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbrüche und Unfälle, Kabelbrand, Kind nach Badeunfall verstorben, Erregung öffentlichen Ärgernisses, Auseinandersetzung

Einbrecher unterwegs

In ein Wohnhaus im Reutlinger Stadtteil Burgholz ist am Dienstag eingebrochen worden. Über ein aufgehebeltes Fenster gelangten in der Zeit von 17.45 Uhr bis 21 Uhr bislang unbekannte Täter in das Gebäude in der Peter-Cornelius-Straße. Im Anschluss durchwühlten sie das Mobiliar auf der Suche nach Wertsachen. Über ein mögliches Diebesgut liegen noch keine konkreten Angaben vor. Kriminaltechniker kamen zur Spurensicherung vor Ort. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Grabenstetten (RT): Von der Fahrbahn abgekommen

Nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen hat eine 81-Jährige bei einem Verkehrsunfall am Dienstagvormittag auf der L211 erlitten. Die Frau befuhr gegen 10.40 Uhr mit ihrem VW Golf Plus die Landesstraße von Grabenstetten in Richtung Bad Urach. Am Ausgang einer Rechtskurve geriet sie aus ungeklärter Ursache mit dem Wagen auf die Gegenfahrspur und kam in der Folge nach links von der Fahrbahn ab. Im abschüssigen Grünstreifen prallte der VW gegen einen Baumstumpf. Die Feuerwehr sicherte das Fahrzeug und holte die Frau Seniorin aus diesem heraus. Der Rettungsdienst brachte sie anschließend zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Ihr Pkw, an dem Sachschaden in Höhe von rund 7.000 Euro entstanden war, musste abgeschleppt werden. Die L211 musste im Zuge des Einsatzes für rund zwei Stunden gesperrt werden. (rd)

Altbach (ES): Kabelbrand

Rauch und Funken aus einem Kabel an der Außenfassade eines Ladens in der Kirchstraße haben am Dienstagabend die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei auf den Plan gerufen. Eine Passantin hatte das kokelnde Kabel einer ehemaligen Außenbeleuchtung kurz vor 22.30 Uhr bemerkt und den Notruf gewählt. Die Feuerwehr, die mit einem Fahrzeug und sieben Feuerwehrleuten anrückte, kühlte das betroffene Kabel und stellte es stromlos. Bis auf die in diesem Bereich leicht in Mitleidenschaft gezogene Fassade entstand kein weiterer Sachschaden. Die Schadenshöhe wird auf etwa 500 Euro geschätzt. (rd)

Esslingen (ES): Zeugen zu Verkehrsunfall gesucht

Nach einem Verkehrsunfall in der Nacht zum Mittwoch an der Einmündung Flandernstraße/Lenzhalde bittet die Verkehrspolizei Esslingen um Hinweise. Zeugen hatten gegen 1.20 Uhr einen gestürzten Motorrollerfahrer an der Einmündung Flandernstraße/Lenzhalde aufgefunden und die Polizei alarmiert. Ein im Zuge der Unfallaufnahme durchgeführter Alkoholtest ergab einen vorläufigen Wert von über 2 Promille. Der 64-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht, das er nach einer ambulanten Untersuchung und der Abgabe einer Blutprobe unverletzt wieder verlassen konnte. An seinem Roller, der fahrbereit blieb, entstand kein nennenswerter Sachschaden. Den Angaben des Rollerfahrers zufolge soll er an der Einmündung von einem Mercedes geschnitten worden sein. Zu dem Fahrzeug liegt keine nähere Beschreibung vor. Zeugen werden daher gebeten, sich unter Telefon 0711/3990-420 zu melden. (rd)

Lenningen (ES): Auseinandersetzung in Flüchtlingsunterkunft

Noch unklar sind die Hintergründe einer Auseinandersetzung, die sich in der Nacht zum Mittwoch in einer Flüchtlingsunterkunft in der Höllochstraße ereignet hat. Gegen 1.15 Uhr war es zu einem verbalen Streit zwischen zwei Bewohnern im Alter von 27 und 32 Jahren gekommen. Im weiteren Verlauf soll sich eine Rangelei entwickelt haben, in deren Verlauf der Ältere mit einem Glas nach seinem Kontrahenten geschlagen haben soll. Beide Beteiligten erlitten dabei leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte den 27-Jährigen zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Der 32-Jährige, der bereits wenige Stunden zuvor in Handgreiflichkeiten mit einem anderen Bewohner verwickelt war, wurde in Gewahrsam genommen. Der Polizeiposten Lenningen ermittelt. (rd)

Esslingen (ES): In Schreibwarenladen eingebrochen

Ein Schreibwarenladen in der Esslinger Straße in Hegensberg ist in der Nacht zum Mittwoch von einem Einbrecher heimgesucht worden. In der Zeit von 18.30 Uhr bis 7.45 Uhr verschaffte sich der Unbekannte durch das Aufhebeln der Eingangstür Zutritt zum Inneren des Ladens. In dem Geschäft hebelte der Täter weitere Türen auf. Der Einbrecher ließ eine Geldkassette sowie Zigaretten im Wert von mehreren tausend Euro mitgehen. Der Polizeiposten Oberesslingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Gomaringen (TÜ): Betrunken Unfall verursacht

Eine erheblich unter alkoholischer Beeinflussung stehende Frau hat am Dienstagabend einen schadensträchtigen Verkehrsunfall im Ortsteil Stockach verursacht. Die 56-Jährige bog gegen 19.50 Uhr mit einem Toyota von der Schulstraße nach links auf die Gomaringer Straße ab. Hierbei kam sie mit ihrem Wagen von der Fahrbahn ab und stieß gegen die Treppe eines Gebäudes. Bei dem Aufprall entstand an ihrem Pkw ein Schaden in Höhe von zirka 8.000 Euro. Er musste abgeschleppt werden. Der Schaden an der Treppe wird auf 500 Euro geschätzt. Die Fahrerin konnte sich kaum auf den Beinen halten. Ein Test hatte einen vorläufigen Wert von über drei Promille ergeben. Nach der fälligen Blutentnahme musste sie ihren Führerschein aushändigen. (ms)

Rottenburg (TÜ): Radfahrer bei Sturz verletzt

Verletzungen bislang unbekannten Ausmaßes hat ein Mann beim Sturz von seinem Fahrrad am Dienstagabend im Stadtteil Oberndorf erlitten. Der 65-Jährige war gegen 18.45 Uhr auf der Rottenburger Straße unterwegs, als er bei einem Bremsmanöver über den Lenker zu Boden stürzte. Der Verunglückte wurde mit einem Rettungswagen zur medizinischen Versorgung in eine Klinik gebracht. (ms)

Mössingen (TÜ): Von der Fahrbahn abgekommen

Mit nach derzeitigem Kenntnisstand schweren Verletzungen musste ein 60 Jahre alter Autofahrer nach einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen auf der L383 mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden. Gegen sieben Uhr war der Mann mit einem Mercedes GLE auf der Landesstraße von Mössingen in Richtung Öschingen unterwegs. Kurz vor der Brücke über den Öschenbach kam er den ersten verkehrspolizeilichen Ermittlungen offenbar reaktionslos mit dem Wagen nach links von der Fahrbahn ab und durchfuhr den Grünstreifen. Nach über hundert Metern prallte der Mercedes gegen einen Baum und stürzte in der Folge mehrere Meter tief in ein Bachbett. Dort kam der Wagen auf den Rädern zum Stehen. Der 60 Jahre alte Autofahrer wurde mit Hilfe einer Drehleiter von der Feuerwehr gerettet. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn anschließend zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Der Mercedes musste mit einem Kran geborgen werden. Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Im Zuge des Einsatzes musste die L383 voll gesperrt werden. Die Arbeiten an der Unfallstelle dauern derzeit noch an. (rd)

Albstadt (ZAK): Kind nach Badeunfall verstorben

Nachtrag zur Pressemeldung vom 16.09.2024 / 11.43 Uhr

Das fünfjährige Mädchen, das nach einem Badeunfall in einem Freizeitbad am Sonntagnachmittag in lebensbedrohlichem Zustand mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden musste, ist am Dienstagnachmittag im Krankenhaus verstorben. Gegen die Mutter wurden Ermittlungen wegen des Verdachts der Vernachlässigung ihrer Aufsichtspflicht eingeleitet. Der genaue Ablauf des Unglücks steht indes noch nicht fest. (rd)

Albstadt (ZAK): Auseinandersetzung in Kneipe

Zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen zwei Männern ist es am Dienstagabend in einer Kneipe in Tailfingen gekommen. Kurz nach 23 Uhr wurde die Polizei alarmiert, nachdem es dort zwischen zwei 44 und 70 Jahre alten Männern zu einem Handgemenge gekommen war. Dabei soll der Ältere auch mit einem Bierglas nach dem 44-Jährigen geschlagen haben. Dieses zerbrach in der Folge. Die beiden alkoholisierten Beteiligten erlitten leichte Verletzungen. Während der Jüngere vor Ort vom Rettungsdienst versorgt wurde, musste der 70-Jährige zur weiteren Behandlung vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Der Polizeiposten Albstadt-Tailfingen ermittelt. (rd)

Balingen (ZAK): Vor Jugendlichen befriedigt

Wegen des Verdachts der Erregung öffentlichen Ärgernisses ermittelt die Polizei seit Dienstagabend gegen einen 50 Jahre alten Mann und eine 45-jährige Frau. Die beiden Beschuldigten hielten sich gegen 20.35 Uhr am Bahnhof, auf Höhe des Gleis 3 auf. Dort soll der 50-Jährige sein Glied entblößt haben, worauf ihn die 45-Jährige offenbar oral befriedigte. Drei Jugendliche im Alter von 15 und 16 Jahren, die den Vorfall beobachtet hatten, verständigten anschließend die Polizei. Die Einsatzkräfte trafen die beiden Beschuldigten vor Ort an. Ihnen wurde ein Platzverweis ausgesprochen. Zudem sehen sie einer entsprechenden Strafanzeige entgegen. (rd)

