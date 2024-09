Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Bargeld aus Pkw gestohlen; Einbruch; Zeugen und Geschädigte nach Trickdiebstahl gesucht; Brand; Verkehrsunfall

Reutlingen (ots)

Esslingen (ES): Bargeld gestohlen

Ein in der Hirschlandstraße in Oberesslingen geparkter VW ist in der Zeit zwischen Montag, kurz nach 20 Uhr, und Dienstag, elf Uhr, ins Visier eines Kriminellen geraten. Der Täter öffnete den Wagen gewaltsam und entwendete aus dem Inneren nach derzeitigem Kenntnisstand etwas Bargeld. Der Polizeiposten Oberesslingen ermittelt. (mr)

Filderstadt-Bernhausen (ES): Einbruch in Friseurgeschäft

In ein Friseurgeschäft in der Karlstraße ist am frühen Dienstagmorgen eingebrochen worden. Gegen zwei Uhr verschafften sich unbekannte Täter Zugang in die Geschäftsräume, indem sie mit einem Schachtdeckel brachial eine Fensterscheibe einschlugen. Im Inneren entwendeten sie mehrere Gerätschaften und Bargeld. Zur Höhe des Diebesgutes können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Der entstandene Sachschaden wird auf mindestens 1.000 Euro beziffert. Das Polizeirevier Filderstadt hat mit Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (gj)

Kirchheim/Teck (ES): Trickdieb unterwegs (Zeugenaufruf)

Ein Trickdieb hat am Dienstagmorgen in der Fußgängerzone sein Unwesen getrieben. Kurz nach zehn Uhr beobachtete eine Zeugin, wie ein bislang unbekannter Mann einen augenscheinlich älteren Herrn ansprach und diesem vorgaukelte, Spenden zu sammeln. Der Senior holte daraufhin seinen Geldbeutel hervor, aus dem der Trickdieb blitzschnell Scheingeld in unbekannter Höhe entnahm. Die Zeugin sprach den Kriminellen noch an, doch dieser konnte die Flucht ergreifen. In der Folge wurde eine weitere Passantin mutmaßlich durch den selben Täter angesprochen und ebenfalls um eine Spende gebeten. Diese durchschaute jedoch die Masche.

Der Täter ist etwa 25-30 Jahre alt und circa 175-180 Zentimeter groß. Er hatte einen dunklen Teint, einen Vollbart und schwarze Haare. Er war komplett schwarz gekleidet, trug eine schwarze Basecap und hatte ein schwarzes Klemmbrett in der Hand. Zeugenhinweise erbittet das Polizeirevier Kirchheim unter der Telefonnummer 07021/501-0. Der geschädigte Senior wird gebeten, sich ebenfalls bei der Polizei zu melden. (gj)

Albstadt (ZAK): Brotkörbchen entzündet

Die Rettungs- und Einsatzkräfte sind am Dienstagmittag, kurz nach zwölf Uhr, zu einer Wohnung in die Lenaustraße in Tailfingen ausgerückt. Dort war nach derzeitigem Kenntnisstand beim Kochen ein Brotkörbchen auf die heiße Herdplatte gefallen und hatte sich in der Folge entzündet. Das Feuer, durch das die Küchenzeile in Mitleidenschaft gezogen wurde, konnte von der Bewohnerin selbstständig gelöscht werden. Aufgrund des Verdachts auf eine Rauchgasvergiftung wurde die Frau nachfolgend vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Die Wohnung blieb bewohnbar. (mr)

Bisingen (ZAK): Von der Fahrbahn abgekommen

Nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen hat eine 31-Jährige bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag auf der L360 erlitten. Die BMW-Lenkerin war gegen 16.45 Uhr auf der Landesstraße von Thanheim in Richtung Onstmettingen unterwegs, als sie wohl infolge nicht angepasster Geschwindigkeit auf der regennassen Straße in einer Haarnadelkurve die Kontrolle über ihren Wagen verlor. Der BMW schleuderte in der Folge nach rechts von der Fahrbahn, wo er mit einem Verkehrszeichen kollidierte und schließlich am Straßenrand zum Stehen kam. Der Rettungsdienst brachte die Fahrerin zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Ihr BMW musste abgeschleppt werden. (rd)

