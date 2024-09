Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Weitere Verkehrsunfälle; Einbruch in Schule

Reutlingen (ots)

Nürtingen (ES): Radfahrer gestürzt und verletzt

Ein Fahrradfahrer hat sich am Montagmorgen bei einem Unfall Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes zugezogen. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 47 Jahre alte Mann dabei kurz nach acht Uhr die Eberhardtstraße und stürzte möglicherweise aufgrund einer medizinischen Ursache. Er wurde durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. (gj)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Mit geparktem Auto kollidiert

Eine Pkw-Lenkerin ist am Montagvormittag in Echtdingen alleinbeteiligt verunfallt. Die 37-jährige Mercedes-Fahrerin befuhr kurz nach zehn Uhr den Hebbergweg in Richtung Goldäckerstraße. Aus bislang unbekannter Ursache kam sie nach rechts von der Straße ab und prallte gegen einen geparkten BMW. Sie zog sich dabei leichte Verletzungen zu und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Am geparkten BMW entstand ein Schaden in Höhe von circa 3.000 Euro, während der Mercedes der Unfallverursacherin nicht mehr fahrbereit war und mit einem geschätzten Sachschaden in Höhe von 5.000 Euro abgeschleppt werden musste. (gj)

Filderstadt (ES): In Schule eingebrochen

In eine Schule in der Seestraße in Sielmingen ist im Laufe des Wochenendes eingebrochen worden. Zwischen Freitag, 17 Uhr, und Montag, 7.30 Uhr, verschaffte sich ein Unbekannter über ein Fenster gewaltsam Zutritt zum Gebäude. Darin brach er mehrere Türen auf und entwendete aus einem Klassenzimmer rund ein Dutzend Tablets im Gesamtwert von mehreren tausend Euro. Das Polizeirevier Filderstadt ermittelt. (rd)

