POL-RT: Unall mit Notarztfahrzeug, Schlägerei, Unfälle

Reutlingen (ots)

Unfall mit Notarztwagen im Tunnel

Zu einem Verkehrsunfall im Scheibengipfeltunnel ist es am Freitagnachmittag gegen 14.30 Uhr gekommen. Der 47-jährige Lenker war mit dem Notarzteinsatzwagen unter Inanspruchnahme von Sonderrechten im Tunnel unterwegs und wollte den 63-jährigen Lenker eines Daimler-Benz überholen. Auf Grund Gegenverkehrs musste das Notarzteinsatzfahrzeug jedoch nach rechts ausweichen und touchierte den Daimler. Verletzt wurde durch den Unfall niemand. Es entstand ein Schaden von ca. 15.000 Euro.

Gomadingen (RT): Mit Füßen getreten

Am Samstag, gegen 02.30 Uhr, ist es in Gomadingen im Badnauweg zu einer gemeinschaftlich begangenen gefährlichen Körperverletzung gekommen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam es zwischen den beiden 31-jährigen Beschuldigten und dem 35-jährigen Geschädigten auf dem Schlachtfest in Dapfen zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung, die dann aber eskalierte. Im weiteren Verlauf traktierten die beiden Tatverdächtigen mit ihren beschuhten Füßen gemeinschaftlich das am Boden sitzende Opfer. Dieses wurde hierbei leicht verletzt, musste aber nicht im Krankenhaus versorgt werden. Alle Beteiligten standen deutlich unter Alkoholeinwirkung. Die beiden tatverdächtigen Männer müssen nun einer Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft rechnen.

Rottenburg a.N. (TÜ): Kind von Pkw erfasst und leicht verletzt

Sachschaden in Höhe von 100 Euro und ein leicht verletztes Kind sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Freitagnachmittag in Rottenburg am Neckar, in der Unterjesinger Straße ereignete. Gegen 16.40 Uhr ging ein 7-jähriger Junge auf dem Gehweg der Unterjesinger Straße in Richtung Wendelsheim entlang. Zum selben Zeitpunkt befuhr eine 67-jährige Pkw-Lenkerin mit ihrem VW Golf die Unterjesinger Straße. Auf Höhe der Gebäudenummer 7 rannte der Junge plötzlich zwischen zwei ordnungsgemäß geparkten Fahrzeugen auf die Straße und kollidierte mit der Beifahrertüre des vorbeifahrenden VW Golf. Durch den Kontakt mit dem VW Golf wurde der Junge abgewiesen und blieb auf dem Boden verletzt liegen. Durch den hinzugerufenen Rettungsdienst wurde der Junge in eine Klinik zur weiteren ärztlichen Versorgung gebracht.

Balingen (ZAK): Mit Pkw gegen einen Baum geprallt

Am Freitag um 21.35 Uhr ist es zu einem Verkehrsunfall auf dem Ortsverbindungsweg zwischen Streichen und Heselwangen gekommen. Ein 37-jähriger Fahrer eines Hyundai kam bei abfallender Straße nach rechts in den Grünstreifen. Dort fuhr er mit geringer Geschwindigkeit noch circa 20 Meter weiter und prallte mit der rechten Fahrzeugfront gegen einen Baum. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von circa 3.000 Euro. Es musste von einem Abschleppdienst abgeschleppt werden. Am Baum ist kein nennenswerter Sachschaden entstanden. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Jungingen (ZAK): Fahrzeugbrand

Zu einem brennenden Fahrzeug ist die Feuerwehr und Polizei am Samstagmorgen um kurz nach 4 Uhr nach Jungingen in die Unterdorfstraße ausgerückt. Beim Eintreffen stand der Motorraum eines 24 Jahre alten Daimler-Benz in Vollbrand, welcher durch die Feuerwehr abgelöscht wurde. Ob es sich um einen technischen Defekt oder um eine Brandstiftung handelt, ist Gegenstand weiterer Ermittlungen, die das Polizeirevier Hechingen übernommen hat. Nach Beendigung der Löscharbeiten durch die Feuerwehr, die mit zwei Fahrzeugen und zehn Einsatzkräften vor Ort war, musste das Fahrzeug durch einen Abschleppdienst versorgt werden. Zum entstandenen Sachschaden können derzeit noch keine Angaben gemacht werden

