POL-KS: Dreister Trickdiebstahl in Wohnung : Polizei sucht Zeugen

Kassel (ots)

Vellmar (Landkreis Kassel):

Am gestrigen Dienstag klingelte ein unbekannter Mann in der Lortzinger Straße in Vellmar an einem Einfamilienhaus und verschaffte sich unter einem Vorwand Zutritt in die Wohnräume der dort wohnenden Senioren. Er verwickelte die Eheleute in ein Gespräch und erbeutete mehrere Schmuckstücke sowie Bargeld. In diesem Zusammenhang suchen die Beamten der Kriminalpolizei vom Fachkommissariat K 23/24 - EG SÄM nach Zeugen, die eventuell verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben.

Der unbekannte Täter klingelte nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen gegen 14:00 Uhr an der Hauseingangstür. Der Rentner öffnete die Tür. Der Täter gab vor Antiquitäten und andere ältere Gegenstände ankaufen zu wollen und fragte ob das Ehepaar Interesse an einem Verkauf hätte. Unter diesem Vorwand ließ ihn der Ehemann in die Wohnräumlichkeiten des Hauses. Dort zeigte das Ehepaar dem Täter einige Gegenstände. Im Verlauf des Gesprächs konnte der Dieb unbemerkt mehrere Schmuckgegenstände einstecken. Zudem täuschte der Täter noch vor, Geld wechseln zu wollen, wobei es ihm gelang auch hier einen Geldbetrag zu erbeuten. Im Anschluss verließ der Unbekannte das Haus und kehrte nicht mehr zurück. Das Ehepaar wurde daraufhin stutzig und stellte das Fehlen von Bargeld und Schmuckstücken fest.

Der unbekannte Täter kann beschrieben werden: männlich, mitteleuropäisch, 30-40 Jahre, 1,70 - 1,75 Meter groß, kräftige Statur. Der Mann war bekleidet mit einer blauen Wollmütze, einer dunkelblauen Steppjacke und einer blauen Jeans.

Wer den Ermittlern des K 23/24 - EG SÄM Hinweise zur Tat geben kann, meldet sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

