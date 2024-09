Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Kinder angegangen; Telefonbetrug

Reutlingen (ots)

Pfullingen (RT): Unfall bei Fahrstreifenwechsel

Nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen hat ein 59 Jahre alter Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Freitagmorgen auf der B464 beim Südbahnhof erlitten. Ein 63-Jähriger war kurz nach sechs Uhr mit einem Mercedes auf der linken Geradeausspur der Bundesstraße in Richtung Reutlingen unterwegs. Beim Fahrstreifenwechsel nach links auf die Abbiegespur in Richtung Pfullingen übersah er den von hinten heranfahrenden KTM-Fahrer. Dieser stürzte infolge des anschließenden Zusammenstoßes zu Boden. Der Rettungsdienst brachte den 59-Jährigen zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Das Motorrad musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 3.000 Euro geschätzt. (rd)

Kirchheim/Teck (ES): Elfjährige angegangen (Zeugenaufruf)

Nachdem eine Elfjährige am Donnerstagmorgen in der Armbruststraße körperlich angegangen worden sein soll, sucht das Polizeirevier Kirchheim nach Zeugen. Eigenen Angaben zufolge hielt sich das Mädchen gegen 8.20 Uhr in der Armbruststraße im Bereich einer Sporthalle und eines Fußwegs in Richtung Bismarckstraße auf. Dort soll sie von zwei Unbekannten jungen Männern angegangen und hin und her geschubst worden sein. Als einer der beiden zu einem Schlag ausholte, versetzte sie diesem offenbar einen Tritt, sodass er zu Boden fiel. Anschließend fuhr sie mit ihrem Fahrrad in Richtung Bismarckstraße davon. Die beiden Unbekannten werden als etwa 18 bis 20 Jahre alte Männer beschrieben. Einer von ihnen soll etwa 165 Zentimeter groß gewesen sein. Er war mit einer schwarzen Sweat-Jacke, einer schwarzen Hose und schwarzen Schuhen bekleidet. Zudem trug er eine Gesichtsmaske, durch die nur die Augen zu sehen waren. Sein Begleiter war etwa einen Kopf größer und hatte einen Schnurbart. Er war mit einem schwarzen Kapuzenpulli, einer schwarzen Hose und schwarzen Schuhen bekleidet. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und insbesondere eine Radfahrerin, die um diesen Zeitpunkt an den drei Personen unweit vorbeigefahren sein soll, werden gebeten, sich unter Telefon 07021/501-0 zu melden. (rd)

Ostfildern (ES): Gegen Garage geprallt

Ein schadensträchtiger Verkehrsunfall hat sich am Donnerstagabend in Kemnat ereignet. Eine 29-Jährige war mit ihrem BMW kurz nach 20 Uhr in der Panoramastraße unterwegs, als sie vermutlich auf Grund einer medizinischen Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor. Nachdem der PKW zunächst nach rechts von der Fahrbahn abgekommen war, kollidierte er mit einem Zaun und prallte gegen eine Garage. Die Fahrerin wurde mit leichten Verletzungen, nach notärztlicher Erstversorgung, durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. An dem BMW entstand Sachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro. Er wurde später durch ein Abschleppunternehmen abtransportiert. Der Schaden an der beschädigten Garage und dem Zaun wird auf circa 1.000 Euro geschätzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergung war die die Panoramastraße 45 Minuten komplett gesperrt. Neben der Polizei war der Rettungsdienst mit drei Fahrzeugen und sechs Einsatzkräften sowie die Feuerwehr mit sechs Fahrzeugen und 28 Einsatzkräften vor Ort. (gj)

Tübingen (TÜ): Dreiste Telefonbetrüger schädigen Seniorin

Eine Seniorin aus Tübingen ist im Laufe des Donnerstags Opfer dreister Telefonbetrüger geworden. In einem Telefonat gab sich der Täter als Beamter der Kriminalpolizei aus und gaukelte der Frau die frei erfundene Geschichte vor, sie sei von einer Einbrecherbande ins Visier genommen worden. Zur angeblichen Sicherung ihres Geldes forderte der Kriminelle die Seniorin auf, ihr Bargeld und ihre EC-Karte der "Polizei" zu übergeben. Wie gefordert, deponierte die Geschädigte ihr zuhause aufbewahrtes Bargeld in fünfstelliger Höhe sowie ihre EC-Karte in einem Kochtopf vor ihrer Wohnungstür. Weiter nannte sie dem falschen Kriminalbeamten telefonisch die PIN für ihre EC-Karte. Kurze Zeit später wurde der Kochtopf mit dem Geld und der Karte von einem Komplizen des kriminellen Anrufers abgeholt. Erst im Nachhinein erkannte die Dame den Betrug und verständigte die richtige Polizei. Informationen und Warnhinweise zu dieser Betrugsmasche finden Sie im Internet unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/betrug-durch-falsche-polizisten/ (gj)

Kirchentellinsfurt (TÜ): Alkoholfahrt mit Folgen

Schaden in Höhe von mindestens 15.000 Euro hat eine 20-Jährige in der Nacht auf Freitag bei einem Verkehrsunfall zwischen Kirchentellinsfurt und Altenburg verursacht. Gegen 1.45 Uhr befuhr die Frau mit ihrem Seat die K6908 in Richtung Altenburg. In einer langgezogenen Linkskurve kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte zunächst mit einem Leitpfosten. Nachdem sie eine Böschung hinabgefahren war, setzte sie die Fahrt circa 60 Meter auf einem Flurstück fort und kollidierte schließlich frontal mit einem Baum, woraufhin der Pkw eine weitere Böschung hinabstürzte. Die 20-Jährige erlitt hierbei schwere Verletzungen und musste durch die Feuerwehr, die mit 30 Einsatzkräften vor Ort war, aus ihrem Fahrzeug befreit werden. Sie wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Im Zuge der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten bei der 20-jährigen Unfallverursacherin Anzeichen einer Alkoholisierung fest. Da ein Atemtest einen vorläufigen Wert von etwa einem Promille ergab, musste die Frau eine Blutprobe und ihren Führerschein abgeben. Der Seat, an dem wirtschaftlicher Totalschaden entstanden war, wurde nach aufwendiger Bergung durch die Feuerwehr von einem Abschlepper abtransportiert. Der entstandene Schaden am Baum und auf dem Flurstück kann noch nicht beziffert werden. (gj)

Meßstetten (ZAK): Wildschwein überfahren und liegen gelassen

Wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt das Polizeirevier Albstadt gegen einen 40-Jährigen. Dieser war am Donnerstagabend, gegen 22 Uhr, mit seinem VW Caddy auf der L440 zwischen Tieringen und Oberdigisheim unterwegs, als unmittelbar vor seinem Fahrzeug ein Wildschein auf die Fahrbahn trat und er mit diesem kollidierte. Ohne sich um das Unfallgeschehen und das Tier zu kümmern, fuhr der Mann jedoch mit seinem beschädigten Pkw weiter. Durch einen kurz darauf nachfolgenden 37 Jahre alten Pkw-Lenker wurde das tote Tier zu spät auf der Fahrbahn wahrgenommen. Dieser prallte in der Folge mit seinem Ford trotz Vollbremsung gegen das auf der Fahrbahn liegende Wildschwein. Am Ford entstand ein Schaden in Höhe von circa 5.000 Euro, dieser musste durch ein Abschleppunternehmen abtransportiert werden. Um das tote Tier kümmerte sich der zuständige Jagdpächter. Die Unfallstelle musste durch die Straßenmeisterei gereinigt werden. (gj)

Balingen (ZAK): Radfahrer mit Lkw kollidiert

Ein Radfahrer ist am Freitagmorgen mit einem Lkw zusammengestoßen. Der 18-Jährige war gegen 8.20 Uhr mit seinem Pedelec auf dem linken Gehweg der Heselwanger Straße in Richtung Engstlatt unterwegs. An der Kreuzung mit der Zollernstraße kollidierte er nahezu frontal mit der Beifahrerseite eines Daimler-Benz Ateco, dessen 30 Jahre alter Lenker auf der Zollernstraße vor der Kreuzung bereits angehalten hatte. Der Heranwachsende, der nach derzeitigem Kenntnisstand von seinem Mobiltelefon abgelenkt gewesen sein könnte, stürzte in der Folge zu Boden. Aufgrund seiner beim Unfall erlittenen Verletzungen wurde er vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Den Sachschaden an den beiden Fahrzeugen gibt die Polizei mit insgesamt mehreren hundert Euro an. (mr)

Albstadt-Ebingen (ZAK): Zeugen zu Vorfall an Schule gesucht

Das Polizeirevier Albstadt sucht Zeugen zu einem Vorfall, der sich am Donnerstagvormittag bei einer Schule in der Straße Landgraben ereignet haben soll. Den Angaben einer Neunjährigen zufolge hielt sich diese gegen 11.30 Uhr im Treppenbereich des Eingangs auf, als sie ein unbekannter Mann wortlos an den Haaren gezogen und im weiteren Verlauf gegen ein Treppengeländer und eine Wand gestoßen haben soll. Anschließend soll sich der Unbekannte zu Fuß in Richtung Marktplatz entfernt haben. Das Mädchen klagte bei der Anzeigenerstattung am Abend beim Polizeirevier Albstadt über Schmerzen, offensichtliche Verletzungen waren nicht zu erkennen. Laut Personenbeschreibung ist der unbekannte Mann circa 180 Zentimeter groß und von normaler Statur. Er hat kurze, schwarze Haare und war mit einer schwarzen Hose, einem schwarzen T-Shirt und schwarzen Sportschuhen bekleidet. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 07432/955-0 entgegengenommen. (mr)

