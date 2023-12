POL-OG: Baden-Baden - Trunkenheit am Steuer

Achern (ots) - Am Dienstagmorgen gegen 08.20 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall in der Eisenbahnstraße. Ein 49-Jähriger Skoda-Fahrer bog auf Höhe des Bahnhofs nach links ab, um in Richtung B3 zu fahren. Offenbar um noch über die grüne Ampel zu kommen, beschleunigte der 49-Jährige. In Folge dessen soll er versucht haben ein Auffahren auf einen vorausfahrenden Bus zu verhindern, indem er nach rechts auswich. Dadurch ...

