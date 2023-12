Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern - Unfall an bei Ampelüberquerung

Achern (ots)

Am Dienstagmorgen gegen 08.20 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall in der Eisenbahnstraße. Ein 49-Jähriger Skoda-Fahrer bog auf Höhe des Bahnhofs nach links ab, um in Richtung B3 zu fahren. Offenbar um noch über die grüne Ampel zu kommen, beschleunigte der 49-Jährige. In Folge dessen soll er versucht haben ein Auffahren auf einen vorausfahrenden Bus zu verhindern, indem er nach rechts auswich. Dadurch geriet das Fahrzeug ins Bankett, streifte den Bus, fuhr ein Verkehrszeichen um und kollidierte mit einem Brückengeländer. Glücklicherweise wurde niemand verletzt, es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. /ja

