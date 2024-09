Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Randalierer; Ofen umgestürzt; Senior betrogen; Einbruch

Reutlingen (ots)

Reutlingen (RT): Mit Fahrrad gestürzt

Ein Radfahrer ist am Donnerstagvormittag, gegen elf Uhr, auf dem Radweg Am Echazufer verunfallt. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge, erschrak sich der 69-Jährige aufgrund einer anderen Radfahrerin, bremste in der Folge zu stark ab und kam dabei zu Fall. Er zog sich bei dem Unfall Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes zu und wurde nach der Erstversorgung vor Ort zur weiteren Behandlung mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. (gj)

Reutlingen (RT): Randalierende Person

Gleich zwei Mal musste die Polizei am Donnerstag aufgrund eines Randalierers in die Sickenhäuser Straße ausrücken. Ein Zeuge hatte gegen 19 Uhr die Einsatzkräfte verständigt, weil ein Mann seine Wohnung unter Wasser gesetzt hatte. Es stellte sich weiter heraus, dass dieser bereits zuvor mehrere Mitbewohner bedroht hatte. Kurz vor 23 Uhr wurde erneut eine randalierende Person an der Anschrift gemeldet. Die Streifenbesatzungen trafen wiederum auf den denselben Mann, der sich aktuell offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand und in dem Mehrfamilienhaus verschiedene Einrichtungsgegenstände zerstört hatte. Er wurde daraufhin in Gewahrsam genommen und in eine Fachklinik eingeliefert. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (gj)

Walddorfhäslach (RT): Von der Fahrbahn abgekommen

Ersten Erkenntnissen zufolge schwere Verletzungen hat ein 34-Jähriger bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmittag auf der B 27 bei Walddorfhäslach erlitten. Der Mann war mit einem Mercedes Sprinter gegen 13.45 Uhr auf dem linken Fahrstreifen der Bundesstraße von Filderstadt herkommend in Richtung Tübingen unterwegs. Dabei verlor er auf der regennassen Fahrbahn, möglicherweise aufgrund zweier abgefahrener Hinterreifen, offensichtlich die Kontrolle über das Fahrzeug, das zunächst leicht die Mittelleitplanken touchierte. Im weiteren Verlauf kam der Transporter nach rechts in die angrenzende Böschung ab, wodurch er auf die Seite kippte und quer zur Fahrtrichtung zum Liegen kam. Der 34-Jährige wurde hierdurch im Fahrzeug eingeschlossen und musste von der Feuerwehr befreit werden. Vom Rettungsdienst wurde der Verletzte in eine Klinik eingeliefert. Der Sprinter, an dem wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von schätzungsweise 20.000 Euro entstanden sein dürfte, wurde abgeschleppt. Hierzu musste die Richtungsfahrbahn nach Tübingen zeitweise voll gesperrt werden. Später war ein einspuriges Passieren der Unfallstelle möglich. Neben Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei war auch die Straßenmeisterei vor Ort. (mr)

Metzingen (RT): Ofen umgestürzt

Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei sind am Donnerstagabend, gegen 19.15 Uhr, zu einem Wohnhaus in der Schwabstraße ausgerückt. Dort war zuvor ein Holzofen, der auch der Warmwasseraufbereitung diente, befeuert worden. Nach derzeitigem Kenntnisstand kam es vermutlich aufgrund eines geschlossenen Ventils infolge des ansteigenden Drucks im Holzofen zu einer Art Verpuffung, wodurch die Leitungen abgetrennt wurden und der Ofen umstürzte. Durch den umfallenden Ofen wurde eine Bewohnerin nach ersten Erkenntnissen wohl leicht verletzt. Ein Gebäudeschaden war nicht entstanden. (mr)

Eningen unter Achalm (RT): Unfall beim Überholvorgang

Glücklicherweise unverletzt geblieben sind die Beteiligten eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagabend auf der L380a ereignet hat. Gegen 21 Uhr befuhr ein 35-Jähriger mit seinem VW Polo die Landesstraße von Metzingen in Richtung Eningen. Im Bereich der Einmündung zu einem Hof kurz vor Eningen, setzte er zum Überholen eines vorausfahrenden VW LT28 an, dessen 58 Jahre alter Fahrer derzeitigen Erkenntnissen zufolge jedoch bereits den Blinker gesetzt hatte, um nach links abzubiegen. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, brach der 58-Jährige seinen Abbiegevorgang ab. Der Polo-Lenker wich nach links aus, worauf der Wagen mit der Leitplanke kollidierte und im Grünstreifen zum Stehen kam. Zu einer Berührung der beiden Fahrzeuge war es nicht gekommen. Der 35-Jährige wurde vorsorglich vor Ort vom Rettungsdienst untersucht. Sein Pkw musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 4.000 Euro. (rd)

Bad Urach (RT): Zeugen zu Verkehrsunfall gesucht

Nach einem Auffahrunfall am Donnerstagnachmittag auf der Burgstraße sucht die Verkehrspolizei Tübingen nach Zeugen. Ein 19-Jähriger war gegen 16.15 Uhr mit seinem Peugeot auf der ampelgeregelten Abbiegespur von der Burgstraße in Richtung Ulmer Straße mit dem Heck eines langsam vorausfahrenden Opel einer 55-Jährigen kollidiert. Der Opel wurde daraufhin auf den Ford einer 67-Jährigen aufgeschoben, die dabei leichte Verletzungen erlitt. Eine sofortige ärztliche Behandlung war nicht erforderlich. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 4.500 Euro. Den Angaben des Peugeot-Lenkers zufolge soll ein weiteres Fahrzeug an dem Unfall beteiligt gewesen sein. Demnach soll ein schwarzer VW Golf die Kettenreaktion durch das Auffahren auf den Peugeot ausgelöst haben und anschließend davongefahren sein. Zeugen, die den Auffahrunfall beobachtet haben, werden daher gebeten, sich unter Telefon 07071/972-1400 zu melden. (rd)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Betrug durch Schockanruf (Zeugenaufruf / Warnhinweis)

Ein Senior aus Leinfelden ist im Laufe des Donnerstags von dreisten Telefonbetrügern um sein Erspartes gebracht worden. Der Mann erhielt am Vormittag einen Telefonanruf, in dem sich die Anruferin mit weinerlicher Stimme als Tochter ausgab. Im weiteren Verlauf ging ein selbst ernannter Polizeibeamter an den Hörer und teilte die frei erfundene Geschichte mit, dass die Tochter einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe und sich bis zur Bezahlung einer Kaution in Untersuchungshaft befinden würde. Der in Sorge versetzte Senior schenke den perfiden Anrufern Glauben und übergab, wie von ihm gefordert, gegen 12.30 Uhr eine fünfstellige Summe Bargeld an einen Komplizen der Anrufer. Später flog der Betrug auf. Der Abholer ist circa 165 bis 170 Zentimeter groß, korpulent und hellhäutig. Er trug zur Tatzeit einen gestutzten Vollbart und kurze schwarze Haare. Zeugen, die im genannten Zeitraum im Bereich zwischen Neuer Markt und Kreisverkehr Stuttgarter Straße / Musberger Straße verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen oder sonstige verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/90377-0 beim Polizeiposten Leinfelden-Echterdingen zu melden.

Die Polizei warnt: Sollte jemand, egal für wen er sich ausgibt, am Telefon Geld oder Wertsachen von Ihnen fordern, legen Sie sofort auf! Sie werden betrogen!

Weitere Tipps und Hinweise finden sie unter https://www.polizei-beratung.de/aktuelles/detailansicht/telefonbetrug-durch-schockanrufe/ (mr)

Ostfildern (ES): Von der Straße abgekommen

Offenbar infolge gesundheitlicher Probleme hat eine 29-Jährige am Donnerstagabend in der Panoramastraße die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren. Gegen 20.15 Uhr war die Frau mit einem BMW auf der Straße unterwegs, als sie mit diesem nach rechts von der Fahrbahn abkam und der Wagen mit einer Garage sowie einem Zaun kollidierte. Die durch den Zusammenstoß leicht verletzte 29-Jährige wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden am BMW, der abgeschleppt wurde, beläuft sich auf rund 10.000 Euro. Den Schaden an der Garage und dem Zaun schätzt die Polizei auf circa 1.200 Euro. Auch die Feuerwehr war mit sechs Fahrzeuge und 28 Einsatzkräften zur Unfallstelle ausgerückt. (rd)

Neckartailfingen (ES): Aufgefahren und aufgeschoben

Ein Auffahrunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen hat sich am Donnerstagmittag auf der B 297, im Bereich der Anschlussstelle zur B 312 ereignet. Gegen 13.10 Uhr fuhr ein 39 Jahre alter Mann mit einem Mitsubishi auf den verkehrsbedingt stehenden Mazda einer 36-Jährigen auf, der durch die Wucht des Aufpralls noch auf einen Hyundai geschoben wurde, der von einem 67-Jährigen gelenkt wurde. Beim Unfall verletzte sich die Frau ersten Erkenntnissen zufolge leicht. Der Rettungsdienst brachte sie zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik. Der Gesamtschaden beläuft sich in Summe auf circa 9.000 Euro. (mr)

Deizisau (ES): In Holzhütte eingebrochen

Auf ein Gütle im Bereich Alte Bergstraße hat es ein Unbekannter in der Nacht von Donnerstag auf Freitag abgesehen. Der Kriminelle schnitt zunächst die Umzäunung auf und gelangte so auf das Grundstück. Anschließend drang er ins Innere einer Holzhütte ein und entwendete mehrere elektronische Geräte und Akkus im Wert von über 1.000 Euro. Das Polizeirevier Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (gj)

Bodelshausen (TÜ): Zeugen zu Verkehrsunfall gesucht

Das Polizeirevier Rottenburg sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag in der Hechinger Straße. Dort war kurz vor 16.30 Uhr ein 66 Jahre alter Mann mit einem Fiat Ducato in Richtung Kreisverkehr Bahnhofstraße unterwegs. Kurz vor dem Kreisel musste der Fahrer nach rechts ausweichen, um eine Frontalkollision mit dem Gegenverkehr zu verhindern. Eine entgegenkommende, noch unbekannte Lenkerin eines weißen VW Golf mit TÜ-Kennzeichen war zuvor ihrerseits nach links ausgewichen, da ein parallel zu ihr fahrender, ebenso unbekannter Radler vom Radfahrstreifen auf den Schutzstreifen der Fahrbahn gewechselt war. Der Fiat kam im Zuge des Ausweichmanövers nach rechts von der Straße ab und kollidierte mit einem Verkehrszeichen. Hierbei entstand allein an dem Transporter ein geschätzter Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro. Die VW-Lenkerin, bei der es sich um eine circa 20 bis 30 Jahre alte Frau gehandelt haben soll, sowie der Radfahrer hatten ihre Fahrt fortgesetzt. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf die unbekannten Beteiligten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07472/9801-0 zu melden. (mr)

