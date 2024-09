Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Pkw aufgebrochen; Motorradfahrer nachträglich verstorben; Arbeitsunfall; Taxifahrer angegriffen

Reutlingen (ots)

Nürtingen (ES): Auto aufgebrochen

Ein in der Straße Im Tiefenbach geparkter Audi ist am Mittwoch zum Ziel eines Kriminellen geworden. In der Zeit zwischen 9.30 Uhr und elf Uhr brach der Täter eine Seitenscheibe auf und gelangte so in den Innenraum. Aus diesem entwendete er eine Geldbörse samt Inhalt. Allein der am Pkw angerichtete Sachschaden dürfte sich auf schätzungsweise 1.500 Euro belaufen. Das Polizeirevier Nürtingen ermittelt. (mr)

Neckartailfingen (ES): Motorradfahrer nach Verkehrsunfall nachträglich verstorben

Nachtrag zur Pressemitteilung vom 24.08.2024 / 11.49 Uhr

Der 42-Jährige, der bei einem Verkehrsunfall auf der B 297, schwer verletzt wurde, ist am Dienstag (10.09.2024) verstorben. Wie bereits berichtet, war der Mann am Freitag, 23.08.2024, kurz nach 21 Uhr, mit seinem Motorrad alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und mit dem Mast einer Ampel kollidiert. Der Krad-Lenker hatte hierbei schwere Verletzungen erlitten. Diesen erlag der 42-Jährige am Dienstag im Krankenhaus. (gj)

Haigerloch (ZAK): Arbeiter schwer verletzt in Klinik geflogen

Nach ersten Erkenntnissen schwere Verletzungen hat ein 35 Jahre alter Arbeiter am Mittwochvormittag auf einer Baustelle in der Straße Madertal erlitten. Der Mann war gegen neun Uhr mit Schalungsarbeiten in einer Baugrube beschäftigt, als ein rund 100 Kilogramm schweres, noch nicht montiertes Schalungselement umkippte. Der 35-Jährige erlitt dabei eine schwere Fußverletzung. Er musste von der Feuerwehr mit Hilfe einer Drehleiter aus der Baugrube gehoben werden. Im Anschluss wurde er mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. (rd)

Burladingen (ZAK): Taxifahrer angegriffen

Wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und der Erschleichung von Leistungen ermittelt der Polizeiposten Burladingen gegen eine 21 Jahre alte Frau. Nach derzeitigem Kenntnisstand nahm diese in der Nacht auf Mittwoch ein Taxi für die Fahrt von Heilbronn nach Burladingen. Dort gegen 4.30 Uhr angekommen, konnte sie den fälligen Betrag von mehreren hundert Euro offenbar nicht bezahlen und geriet mit dem Fahrer zunächst in einen verbalen Streit. Im weiteren Verlauf soll die Frau mit einem Stein auf den Taxi-Fahrer eingeschlagen und nach ihm getreten haben. Durch eine Streifenbesatzung konnte die Tatverdächtige noch vor Ort angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde sie wieder auf freien Fuß gesetzt. Der Taxifahrer erlitt nach derzeitigen Erkenntnissen nur leichtere Verletzungen, die keine medizinische Behandlung beanspruchten. Die 21-Jährige sieht nun entsprechenden Strafanzeigen entgegen. (gj)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell