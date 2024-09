Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Brände; Tödlicher Bahnunfall; Arbeitsunfall

Reutlingen (ots)

Gegen geparkten Pkw geprallt

Vermutlich aufgrund einer medizinischen Ursache ist es am Dienstagmittag in Orschel-Hagen zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein über 90 Jahre alter Mann war gegen 13.40 Uhr mit seinem Wagen auf der Nürnberger Straße unterwegs. Ungebremst kam der Senior mit seinem Pkw von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen geparkten Audi A4. Der Rettungsdienst kümmerte sich vor Ort um den Unfallverursacher, der äußerlich unverletzt geblieben war. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf 10.000 Euro geschätzt. (ms)

Wannweil (RT): Hoher Schaden bei Tiefgaragenbrand

Ein Schaden in sechsstelliger Höhe ist bei einem Tiefgaragenbrand am Dienstagmittag in Wannweil entstanden. Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts war gegen 12.45 Uhr ein über 30 Jahre alter Porsche 944 in der Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses in der Richard-Burkhardt-Straße in Brand geraten. Beim Eintreffen der Rettungskräfte kurze Zeit später stand das Fahrzeug in Vollbrand und die Tiefgarage war stark verraucht. Alle Bewohner hatten das Gebäude bereits verlassen. Der Feuerwehr gelang es, den Brand rechtzeitig zu löschen und ein Übergreifen der Flammen auf weitere Fahrzeuge beziehungsweise das Haus zu verhindern. Durch die Hitze und den Ruß wurden jedoch zwei Motorräder, ein Motorroller und zwei weitere Pkw beschädigt. Weiterhin wurde die Bausubstanz des Gebäudes in Mitleidenschaft gezogen. Der ausgebrannte Porsche musste mit einem Abschleppwagen aus der Tiefgarage geborgen werden. Während des Einsatzes musste die Hauptstraße von Wannweil komplett gesperrt werden. Neben der Feuerwehr und dem Rettungsdienst waren auch Mitarbeiter des örtlichen Stromversorgers vor Ort. (ms)

Esslingen (ES): Radfahrerin bei Unfall verletzt

Eine Radfahrerin ist bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag in Esslingen verletzt worden. Gegen 16.10 Uhr befuhr ein 82 Jahre alter Mann mit einem BMW die Augustinerstraße in Richtung Mettingen. Im Bereich der Abzweigung der Geiselbachstraße überholte er eine vorausfahrende, 57-jährige Radlerin und hielt dabei nach derzeitigem Kenntnisstand keinen ausreichenden Sicherheitsabstand ein. Der rechte Außenspiegel des Wagens streifte den Lenker des Fahrrads, worauf die Frau zu Boden stürzte. Mit ersten Erkenntnissen zufolge leichten Verletzungen wurde sie vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. (mr)

Kirchheim/Teck (ES): Auf Gebäude gefahren und verletzt

Noch unklar ist die Ursache für einen folgenreichen Verkehrsunfall, der sich am Dienstagabend, kurz vor 19 Uhr, in Kirchheim ereignet hat. Ein 83-jähriger Pkw-Lenker befuhr dabei mit seinem Audi die Widerholtstraße in Richtung Max-Eyth-Straße. Mit im Fahrzeug befand sich als Beifahrerin eine 82-jährige Frau. In der Folge fuhr der Mann aus bislang ungeklärter Ursache in der Max-Eyth-Straße frontal und mutmaßlich ungebremst gegen das Eingangstor eines Gebäudes. Beide Insassen erlitten Verletzungen und wurden nach der Erstversorgung vor Ort durch den Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. Aufgrund der aufwändigen Rettung der Verletzten war zusätzlich die Feuerwehr im Einsatz. Am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 6.000 Euro. Dieser musste durch ein Abschleppunternehmen abtransportiert werden. Das Tor wurde durch die Wucht des Aufpralls vollständig zerstört. Wie hoch der Schaden am Gebäude ist, kann noch nicht beziffert werden. (gj)

Gomaringen (TÜ): Jugendlicher von Zug erfasst und tödlich verletzt

Ein tödlicher Bahnunfall hat sich am Dienstagabend auf der Bahnstrecke zwischen Sigmaringen und Tübingen ereignet. Ein 17 Jahre alter Jugendlicher hatte sich gegen 22.20 Uhr bei Gomaringen vor einen in Richtung Tübingen fahrenden Zug begeben. Trotz einer Notbremsung wurde der 17-Jährige von der Bahn erfasst und getötet. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen nach derzeitigem Kenntnisstand nicht vor. Der Zugverkehr musste für etwa drei Stunden eingestellt werden. (ms)

Hechingen (ZAK): Bei Arbeitsunfall verletzt

Ein Arbeitsunfall hat sich am Dienstagnachmittag in Hechingen ereignet. Gegen 14.30 Uhr war ein 60-jähriger Dachdecker auf dem Hallendach eines Unternehmens in der Ermelesstraße tätig und betrat aus noch unbekannten Gründen das danebenliegende Dach einer Außenhalle. Dabei gab eines der dortigen Glasfaserelemente nach, worauf der Mann mehrere Meter tief stürzte. Aufgrund seiner dabei erlittenen Verletzungen musste er vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert werden. (mr)

Haigerloch (ZAK): Fahrzeug in Brand geraten

Vermutlich aufgrund eines technisches Defekts ist ein Auto am Dienstagnachmittag, kurz vor 16 Uhr, auf der B 463in Brand geraten. Die 25-jährige Fahrerin eines Renault, die in Richtung Empfingen unterwegs war, bemerkte plötzlich bei Owingen Feuer und Rauch im Motorraum. Gemeinsam mit ihrem Mitfahrer konnte sie den Brand noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr, die mit drei Fahrzeugen anrückte, eigenständig löschen. Der Pkw wurde später abgeschleppt. Verletzt wurde ersten Erkenntnissen zufolge niemand. (gj)

