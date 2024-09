Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Versuchtes Tötungsdelikt in Wernau (Kreis Esslingen)

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Wernau (ES):

Zu einem versuchten Tötungsdelikt ist es am frühen Dienstagmorgen in einer Wernauer Arbeiterunterkunft gekommen. Ein 49-jähriger Tatverdächtiger befindet sich mittlerweile in Untersuchungshaft.

Kurz vor drei Uhr waren ersten Erkenntnissen nach zwei unter alkoholischer Beeinflussung stehende, 49 und 41 Jahre alte Bewohner der Unterkunft in Streit geraten. In dessen Verlauf soll der jüngere Mann seinen Kontrahenten geschlagen haben. Der 49-Jährige soll daraufhin mit einem Messer mehrmals auf den Mitbewohner eingestochen haben, der hierdurch schwer verletzt wurde. Der 41-Jährige musste daraufhin mit einem Rettungswagen in eine Klinik eingeliefert werden. Bis zum Eintreffen der Polizei vor Ort hatte der Tatverdächtige die Unterkunft verlassen. Er konnte kurze Zeit später im Rahmen der Fahndung am Bahnhof in Wernau angetroffen und widerstandslos festgenommen werden. Ermittlungen ergaben, dass gegen den Deutschen bereits ein Vollstreckungshaftbefehl wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz vorlag.

Der 49-Jährige wurde am Dienstagnachmittag dem Haftrichter beim Amtsgericht Esslingen vorgeführt. Dieser erließ den von der Staatsanwaltschaft Stuttgart beantragten Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug. Der Beschuldigte wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. (ms)

