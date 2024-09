Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Brand

Reutlingen (ots)

Unvermittelt auf die Straße gelaufen

Ein Kind ist am Montagabend in Mittelstadt unvermittelt auf die Riedericher Straße gelaufen und von einem vorbeifahrenden Pkw erfasst worden. Der 13-Jährige war kurz vor 19.30 Uhr zu Fuß auf dem Gehweg unterwegs und hatte In-Ear-Kopfhörer getragen. Kurz nach der Einmündung Wurzacher Straße lief der Junge auf die Fahrbahn, ohne auf den Verkehr zu achten. Hierbei wurde er von einem in Richtung B 312 fahrenden Ford Mondeo eines 60 Jahre alten Mannes erfasst. Obwohl er beim Erkennen des Kindes bereits seine Geschwindigkeit verringert hatte, konnte der Fahrer die Kollision nicht verhindern. Der 13-Jährige musste mit einem Rettungswagen zur medizinischen Versorgung in eine Klinik gebracht werden. Über die Schwere der Verletzungen liegen noch keine Erkenntnisse vor. Der Autofahrer hatte einen Schock erlitten. Der Schaden an dem Pkw beläuft sich auf zirka 2.000 Euro. (ms)

Reutlingen (RT): Mit Gebäudefassade kollidiert

Sachschaden in Höhe von rund 11.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Montagabend in der Karlstraße entstanden. Ein 18-Jähriger war gegen 20.40 Uhr mit einem Audi A5 vom Listplatz aus nach links in die Karlstraße abgebogen. Dabei verlor er den ersten verkehrspolizeilichen Ermittlungen zufolge aufgrund überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über seinen Wagen. Dieser kam in der Folge nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Fassade eines Gebäudes. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand. Der Audi musste abgeschleppt werden. Die Feuerwehr schloss die beschädigte Schaufensterscheibe des Gebäudes provisorisch. (rd)

Reutlingen (RT): Kollision zwischen Radfahrer und Fußgängerin

Zur Kollision eines Radfahrers und einer Fußgängerin ist es am Montagvormittag in Reutlingen gekommen. Gegen 9.20 Uhr überquerte eine 76 Jahre alte Frau bei Grün zeigender Bedarfsampel die Albstraße. Dabei wurde sie von einem aus Richtung Pfullingen kommenden, 17-jährigen Radler erfasst, worauf sie zu Boden stürzte. Aufgrund ihrer beim Unfall erlittenen Verletzungen brachte sie der Rettungsdienst in eine Klinik. (mr)

Metzingen (RT): Rücksichtslos überholt und Unfall verursacht

Wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung ermittelt das Polizeirevier Metzingen gegen eine 31-jährige Pkw-Lenkerin. Diese fuhr am Dienstagmorgen, gegen 6.15 Uhr, mit ihrem Skoda auf der B28 von Metzingen in Richtung Bad Urach. Nach derzeitigem Kenntnisstand überholte sie im Bereich einer Linkskurve trotz Gegenverkehrs einen vor ihr fahrenden LKW. Um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden, musste in der Folge ein entgegenkommender 28-Jähriger mit seinem Opel nach rechts in den Grünstreifen ausweichen. Trotz dieses Ausweichmanövers streiften sich die beiden Pkw an der jeweiligen linken Fahrzeugseite. Personen wurden nicht verletzt, der entstandene Sachschaden an den beiden Pkw beträgt mehrere tausend Euro. (gj)

Esslingen (ES): Mit Baum kollidiert

Zwei Personen sind bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag verletzt worden. Gegen 15.30 Uhr parkte ein Senior mit einem Opel rückwärts aus einem Parkplatz in die Maienwalterstraße aus und verwechselte anschließend nach derzeitigem Kenntnisstand wohl die Pedale, worauf der Wagen stark beschleunigte und zurück in den Parkplatz fuhr. Im weiteren Verlauf geriet das Fahrzeug in den Grünstreifen und kollidierte mit einem Baum. Dabei wurden der Senior sowie seine Beifahrerin verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik. Eine Fußgängerin, die sich vor der Einfahrt des Parkplatzes befunden hatte, hatte durch einen Sprung zur Seite ausweichen können und war unverletzt geblieben. Der Opel, an dem der Blechschaden mit circa 6.000 Euro zu Buche schlagen dürfte, war nicht mehr fahrbereit. (mr)

Ostfildern (ES): Frontalkollision bei Überholmanöver

Eine Frontalkollision zweier Autos hat sich am Montagnachmittag auf der L 1192 ereignet. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge war ein 43 Jahre alter Mann kurz nach 17 Uhr mit einem Mercedes auf der Landesstraße vom Scharnhauser Park in Richtung Scharnhausen unterwegs und setzte zum Überholen eines vorausfahrenden Pkw an. Dabei kam es zum frontalen Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden VW einer 60-Jährigen. Zuvor hatten beide noch versucht, die Kollision durch ein Ausweichmanöver zu verhindern. Beim Unfall wurde die 60-Jährige verletzt, weshalb sie der Rettungsdienst nachfolgend in eine Klinik brachte. Den Gesamtschaden an den Fahrzeugen, die abgeschleppt werden mussten, schätzt die Polizei auf circa 35.000 Euro. (mr)

Kirchheim (ES): Unfall mit verletzter Radfahrerin

Ersten Erkenntnissen nach leichte Verletzungen hat eine Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall am Montagabend in der Plochinger Straße in Kirchheim erlitten. Ein 24-Jähriger wollte gegen 21.45 Uhr mit einem Toyota rückwärts von einem Grundstück herkommend auf die Straße einfahren. Hierbei kam es zur Kollision mit einer 25-jährigen Frau, die mit ihrem Pedelec auf dem Gehweg in Richtung Stadtmitte unterwegs war. Durch den Zusammenstoß mit dem Pkw stürzte die Radlerin zu Boden. Sie musste im Anschluss mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen beläuft sich auf zirka 2.000 Euro. (ms)

Tübingen (TÜ): Essen auf Herd angebrannt

Aufgrund angebranntem Essen ist es am Montagabend im Hagellocher Bangertweg zu einem Küchenbrand gekommen. Eine Familie hatte sich gegen 19.30 Uhr Essen auf dem Herd zubereitet. Das kurze Zeit unbeaufsichtigte Essen fing Feuer und kokelte die darüber hängenden Schränke an. Bis zum Eintreffen der sofort verständigten Feuerwehr waren die Flammen glücklicherweise bereits erloschen. Die Feuerwehr musste im Anschluss lediglich die Wohnräume belüften, sodass die Familie in ihr Haus zurückkehren konnte. Über den entstandenen Sachschaden liegen noch keine Erkenntnisse vor. (ms)

