Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Küchenbrand; In Fachklinik gebracht; Arbeitsunfall; Sachbeschädigung

Reutlingen (ots)

Aichtal (ES): Radfahrer verletzt

Ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen hat ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall am Sonntagmittag erlitten. Gegen 13.20 Uhr fuhr eine Skoda-Lenkerin von einer Parkfläche auf die Hindenburgstraße und übersah hierbei einen von hinten kommenden, 73-jährigen Radfahrer. Infolge der Kollision stürzte der Senior zu Boden. Eine rettungsdienstliche Behandlung seiner erlittenen Verletzungen lehnte der Mann ab. (mr)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Brand in Küche

Die Rettungs- und Einsatzkräfte sind am Sonntagabend, kurz nach 19 Uhr, zu einem Mehrfamilienhaus in der Lilienthalstraße ausgerückt. In einer dortigen Küche hatte sich nach derzeitigem Kenntnisstand heißes Öl in einer Pfanne entzündet, wobei auch die Dunstabzugshaube in Mitleidenschaft gezogen wurde. Beim Eintreffen der ersten Streifenwagenbesatzung war das Feuer durch Bewohner bereits gelöscht worden. Dabei hatte sich eine Frau den aktuellen Ermittlungen zufolge leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie ins Krankenhaus. Die betroffene Wohnung konnte nach einer Überprüfung durch die Feuerwehr wieder freigegeben werden. (mr)

Neckartenzlingen (ES): Von der Fahrbahn abgekommen

Nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen hat ein Pkw-Lenker bei einem Verkehrsunfall am Sonntagmittag auf der K1234 erlitten. Der 18-Jährige war gegen 12.10 Uhr mit einem Mercedes auf der Kreisstraße in Richtung Altdorf unterwegs. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge geriet er dabei nach einer Rechtskurve auf die Gegenfahrspur und verlor beim anschließenden Gegenlenken die Kontrolle über seinen Wagen. Dieser fuhr eine Böschung am rechten Straßenrand hinauf, kippte nach links und kam auf der Fahrerseite zum Liegen. Der 18-Jährige wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Am Mercedes, der abgeschleppt werden musste, entstand Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro. Auch die Feuerwehr war mit drei Fahrzeugen und 14 Einsatzkräften zur Unfallstelle ausgerückt. (rd)

Tübingen (TÜ): In Fachklinik eingeliefert

Ein psychisch auffälliger 31-Jähriger musste am Sonntagnachmittag von der Polizei in Gewahrsam genommen und in eine Fachklinik eingeliefert werden. Der Mann hatte sich gegen 14.50 Uhr mit einem Buttermesser in der Hand am Europaplatz aufgehalten, weshalb mehrere Streifenwagenbesatzungen dorthin ausrückten. Da der 31-Jährige den Anweisungen der Einsatzkräfte zunächst nicht Folge leistete und auf diese zuging, wurde Pfefferspray eingesetzt, worauf der Mann das Messer zu Boden fallen ließ und anschließend widerstandslos geschlossen werden konnte. Verletzt wurde er nach derzeitigem Kenntnisstand nicht. Der 31-Jährige wurde im Anschluss in eine Fachklinik gebracht. Er sieht nun einer Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft entgegen. (mr)

Rottenburg (TÜ): Vorfahrt missachtet

Zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden ist es am Sonntagvormittag in Rottenburg gekommen. Kurz nach elf Uhr war ein 68 Jahre alter Mann mit einem VW auf der Erasmusstraße unterwegs und wolle die Kreuzung mit der Schadenweilerstraße geradeaus überqueren. Hierbei kollidierte er mit seinem Wagen mit einem von rechts kommenden und vorfahrtsberechtigten 55-Jährigen auf einem Ducati Motorrad. Der Biker stürzte nach dem Zusammenstoß zu Boden. Aufgrund seiner beim Unfall erlittenen Verletzungen wurde der 55-Jährige vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Den Blechschaden an den Fahrzeugen beziffert die Polizei auf insgesamt schätzungsweise 5.500 Euro. (mr)

Haigerloch (ZAK): Arbeiter schwer verletzt in Klinik geflogen

Mit einer schweren Fußverletzung ist ein Arbeiter am Montagmorgen mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen worden. Kurz nach acht Uhr geriet der 41-Jährige mit einem Fuß auf einem Firmengelände im Brühlweg unter eine Biegemaschine und verletzte sich dabei schwer. Die Maschine musste daraufhin mit einem Gabelstapler angehoben werden, um den Arbeiter zu befreien. Neben dem Rettungsdienst war auch die Feuerwehr mit drei Fahrzeugen und elf Einsatzkräften vor Ort. Der Arbeitsbereich Gewerbe und Umwelt des Polizeipräsidiums Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (rd)

Balingen (ZAK): Nach Verkehrsunfall geflüchtet

Gleich mehrere Verkehrsstraftaten haben sich am Sonntagabend, kurz vor 23 Uhr, in der Hermann-Berg-Straße ereignet. Eine 21-jährige Frau fuhr beim Versuch, mit dem BWM ihres Beifahrers vorwärts einzuparken, auf einen bereits geparkten VW Golf auf. Dieser wurde hierdurch gegen einen davorstehenden Chevrolet geschoben. Durch Zeugen konnte beobachtet werden, dass die 21-Jährige direkt nach dem Unfall mit dem 27-jährigen Beifahrer zunächst einen Fahrerwechsel vollzog und sie sich in der Folge zu Fuß von der Unfallstelle entfernte. Durch den Beifahrer, wurde der Pkw von der Unfallstelle entfernt. Kurze Zeit später meldete sich ein Bekannter des Beifahrers bei den zwischenzeitlich verständigten Polizeibeamten und gab sich als verantwortlicher Unfallverursacher aus. Bei den weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass die 21-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Die beteiligten Personen sehen nun Strafanzeigen unter anderem wegen Unerlaubtem Entfernen vom Unfallort, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Zulassens zum Fahren ohne Fahrerlaubnis entgegen. (gj)

Rosenfeld (ZAK): Vandalen unterwegs (Zeugenaufruf) Die Turnhalle einer Schule in der Schulstraße ist zum wiederholten Male von Vandalen heimgesucht worden. Den ersten Ermittlungen zufolge beschädigten die Täter am Freitag, in der Zeit von sieben bis 16 Uhr, wie bereits eine Woche zuvor, durch Tritte oder mit Hilfe eines Gegenstandes die Fassade der Turnhalle. Der entstandene Sachschaden dürfte ersten Schätzungen zufolge mehrere hundert Euro betragen. Der Polizeiposten Rosenfeld hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen um Hinweise zu den Tätern unter Telefon 07428 94513-10. (gj)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell