Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Auseinandersetzungen, Verkehrskontrollen, Sachbeschädigung, Verkehrsunfälle mit Verletzten, Fahrzeugbrand, Diebstahl

Reutlingen (ots)

Auseinandersetzung beim Listplatz

Am Samstagnachmittag ist es gegen 17.00 Uhr zu einer handfesten Auseinandersetzung beim Listplatz zwischen insgesamt vier Personen gekommen. Nach derzeitigen Erkenntnissen war der Geldwechsel eines geringen Bargeldbetrags Auslöser für diese Unstimmigkeit. Insgesamt drei der vier beteiligten Personen wurden bei diesem Streit leicht verletzt. Unter anderem wurde von einer Person Pfefferspray eingesetzt. Die Verletzten wurden durch den hinzugezogenen Rettungsdienst vor Ort behandelt. Einer der Beteiligten ergriff vor dem Eintreffen der Polizei bereits die Flucht. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung aufgenommen.

Pliezhausen (RT): Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen

Am Samstagnachmittag ist es gegen 17.00 Uhr bei der Gemeindehalle in Pliezhausen zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen von jeweils zehn Personen gekommen. Nach derzeitigen Erkenntnissen sollen sich die beiden Gruppen auf dem dortigen Parkplatz zunächst verbal attackiert haben, hier kam es zu Beleidigungen und Bedrohungen. Eine der Gruppen führte Schlagstöcke und Schlagringe mit sich. Des Weiteren wurde eine Scheibe an dem Aufzug der Gemeindehalle durch einen Stein eingeworfen. Ob dieser Schaden in Zusammenhang mit der Auseinandersetzung verursacht wurde, ist noch unklar. Vor dem Eintreffen der Polizei ergriffen beide Personengruppen bereits die Flucht. Mutmaßlich Beteiligte konnten im Zuge der Fahndung angetroffen werden. Die Hintergründe des Streits sind Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen des Polizeireviers Reutlingen.

Metzingen (RT): Fahrzeugkontrollen mit Schwerpunkt Tuning

Beamtinnen und Beamte des Polizeipräsidiums Reutlingen haben am Samstag unter der Leitung der Verkehrspolizei Fahrzeug-Kontrollen mit dem Schwerpunkt Tuning durchgeführt. Hierzu wurden in der Zeit von 08.00 Uhr bis 14.00 Uhr zahlreiche Fahrzeuge auf einem Parkplatz in der Straße Alte Schmiede unter die Lupe genommen. Insgesamt stellten die Polizisten an sechs Fahrzeugen unzulässige technische Veränderungen fest, die zu einem Erlöschen der Betriebserlaubnis führten. In einem Fall waren die Verstöße so gravierend, dass dem Fahrer die Weiterfahrt untersagt wurde. Es wurden entsprechende Anzeigen und Mängelberichte gefertigt.

Esslingen (ES): Mutmaßlichen Sprayer ertappt (Zeugenaufruf)

Auf frischer Tat ist ein 18-Jähriger, am Samstagabend gegen 19.40 Uhr, ertappt worden, der in der Mittleren Beutau, Abgang zur Unterführung Rathausplatz, eine Wand mit einer Parole beschmiert hat. Zwei Zeugen bemerkten, wie er an der Wand ein Graffiti anbrachte. Hier befand sich eine weitere, frische Farbschmiererei. In seiner Nähe und oberhalb der Unterführung standen zwei jüngere Frauen offensichtlich "Schmiere". Als die Zeugen den Beschuldigten ansprachen, ging der Beschuldigte zusammen mit den beiden Frauen in Richtung Mittlere Beutau flüchtig. Im Zuge der Fahndung konnte der 18-Jährige von einer Polizeistreife festgenommen werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann noch nicht abschließend beziffert werden. Für die weiteren Ermittlungen, auch zur Beteiligung der jungen Frauen oder Verursacher der anderen Farbschmiererei, sucht das Polizeirevier Esslingen 0711/3990-0 weitere Zeugen.

Köngen (ES): Kollision mit Radfahrerin

Zu einem Zusammenstoß zwischen einer Radfahrerin und einem Pkw kam es am Samstagnachmittag in einem Kreisverkehr an der Kreuzung Adolf-Ehmann-Straße / Nürtinger Straße / Wilhelm-Maier-Straße in Köngen. Gegen 15.00 Uhr fuhr der 44-jährige Fahrer eines Seat Ibiza von der Nürtinger Straße aus in den Kreisverkehr ein und missachtete, nach den derzeitigen verkehrspolizeilichen Ermittlungen zufolge, die Vorfahrt einer 62-jährigen Pedelec-Lenkerin. Die Radfahrerin, welche zu diesem Zeitpunkt bereits im Kreisverkehr fuhr, wurde durch die Kollision ersten Erkenntnissen zufolge nur leicht verletzt, dennoch musste sie mit dem Rettungswagen zur weiteren Behandlung in eine Klinik transportiert werden. Am Pedelec entstand ein Sachschaden von circa 900 Euro, am Seat Ibiza circa 10.000 Euro.

Tübingen (TÜ): Fastfoodrestaurant als Anlaufstelle

Am späten Samstagmittag wurden zwei Kinder ohne Eltern in der Reutlinger Straße festgestellt. Die Jungs im Alter von 5 und 7 Jahren machten ohne Wissen ihrer Eltern einen Fahrradausflug in ein Schnellrestaurant, in welchem sie sich aufhielten, bis sie einer dort beschäftigten Mitarbeiterin auffielen. Die Polizei wurde hinzugezogen und verbrachte die Ausreißer zurück zu ihren Eltern. Das Abendessen für die Kinder fiel zu Hause aus, da sie bereits Fastfood genossen hatten.

Tübingen (TÜ): Fahrzeugbrand

Ein technischer Defekt dürfte die Ursache für einen Fahrzeugbrand sein, zu dem Feuerwehr und die Polizei in der Nacht von Samstag auf Sonntag ausgerückt sind. Gegen 00.22 Uhr wurde der Brand eines 21 Jahre alten Mercedes Benz C-Klasse gemeldet, welcher in der Gartenstraße geparkt stand. Hier war offensichtlich aufgrund technischer Ursache im Motorraum ein Feuer ausgebrochen, welches durch die Feuerwehr Tübingen abgelöscht wurde. Am Fahrzeug entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden.

Albstadt (ZAK): Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Zu einem Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Motorradfahrer und einem Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro ist es am Samstag auf der Landesstraße 360 zwischen Thanheim und Onstmettingen gekommen. Gegen 16.45 Uhr fuhr ein 28 Jahre alter Fahrer eines Mercedes C230 in Fahrtrichtung Onstmettingen zu schnell in eine zweispurige steile Linkskurve, sodass er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Er geriet auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem entgegenkommenden 48-jährigen Motorradfahrer. Dieser musste aufgrund seiner schweren Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Die Fahrbahn wurde während der Unfallaufnahme in beiden Richtungen bis 19.20 Uhr vollständig gesperrt, wodurch es zu Verkehrsbehinderungen kam. Die Verkehrspolizei Tübingen hat die Ermittlungen zum Unfallhergang übernommen.

Hechingen / Bisingen (ZAK): Unbefugte Ingebrauchnahme von Roller (Zeugenaufruf)

Von Freitag auf Samstag hat ein Unbekannter einen Motorroller entwendet und unbefugt in Gebrauch genommen. Das Kleinkraftrad Piaggio wurde im Laufe der Nacht in Hechingen, Eitel-Fritz-Straße, entwendet und im Anschluss daran eine Spritztour nach Bisingen, Ortsteil Thanheim, durchgeführt. Am Samstagmorgen konnte der beschädigte Roller durch eine Zeugin in der Straße Ziegelwasen aufgefunden werden. Da aktuell noch keine Täterhinweise vorliegen, bittet das Polizeirevier Hechingen unter der Telefonnummer 07471/9880-0 um Zeugenhinweise.

