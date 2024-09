Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Einbruch; Verdächtiges Paket

Reutlingen (ots)

Münsingen (RT): Unfall im Kreisverkehr (Zeugenaufruf)

Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstagnachmittag im Kreisverkehr Hauptstraße / Schillerstraße ereignet hat, sucht das Polizeirevier Münsingen. Eine 24-Jährige fuhr gegen 17.30 Uhr mit ihrem Opel Astra von der Schillerstraße aus in den Kreisverkehr ein. Auf Höhe der Einfahrt aus Richtung Auingen prallte der Opel mit der Front gegen das linke Fahrzeugheck eines VW Golf, dessen 23 Jahre alte Lenkerin zuvor von der B465 aus Richtung Mehrstetten kommend in den Kreisverkehr eingefahren war. Die Golflenkerin wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 7.000 Euro. Da der genaue Unfallhergang bislang noch nicht geklärt werden konnte, bittet das Polizeirevier Münsingen unter Telefon 07381/9364-0, um Zeugenhinweise. (rd)

Esslingen (ES): Einbruch in Gaststätte

Eine Gaststätte in der Pliensaustraße ist am Freitag zum Ziel eines Einbrechers geworden. In der Zeit zwischen ein Uhr und 8.30 Uhr gelangte der Täter offenbar über ein gekipptes Fenster in den Gastraum und suchte dort nach Stehlenswertem. Nach derzeitigem Kenntnisstand entwendete der Unbekannte etwas Bargeld sowie ein Tablet. Wie am Freitagmorgen ebenfalls bekannt wurde, war in der Nacht auch versucht worden, gewaltsam in ein Restaurant in derselben Straße einzubrechen. Der Polizeiposten Oberesslingen ermittelt. (mr)

Köngen (ES): Bei Sturz verletzt

Ein Senior ist am Donnerstagnachmittag bei einem Sturz verletzt worden. Der 85-jährige Radfahrer war nach derzeitigem Kenntnisstand gegen 16.40 Uhr auf der Denkendorfer Straße unterwegs, als er offenbar auf den Gehweg wechseln wollte und zu Fall kam. Mit einem Rettungswagen wurde er zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik gebracht. (mr)

Filderstadt-Bonlanden (ES): Von Pedelec gestürzt

Verletzungen bislang unbekannten Ausmaßes hat eine Jugendliche bei einem Verkehrsunfall am Freitagmittag in Bonlanden erlitten. Die 17-Jährige befuhr kurz nach 13.30 Uhr mit einem Pedelec die Mahlestraße. Beim Überfahren einer Boden-Bremsschwelle aus Metall auf Höhe eines Freizeitbads kam sie zu Fall und zog sich beim Sturz auf die Fahrbahn so schwere Verletzungen zu, dass sie mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden musste. Die Jugendliche hatte keinen Fahrradhelm getragen. (ms)

Ostfildern (ES): Verdächtiges Paket

Ein verdächtiges Paket hat am Freitagnachmittag, ab 14.50 Uhr, zu einem Polizeieinsatz in der Elly-Beinhorn-Straße geführt. Das Paket war zuvor bei einer Routineüberprüfung durch ein Logistikunternehmen aufgefallen, worauf die Polizei informiert wurde. Das Firmengelände sowie das Gelände einer angrenzenden Tankstelle wurden in der Folge vorsorglich geräumt. Zudem wurde die Elly-Beinhorn-Straße zwischen den Einmündungen K1269 und Hanns-Klemm-Straße gesperrt. Bei einer Überprüfung durch Experten des Landeskriminalamts stellte sich das Paket als ungefährlich heraus. Die Sperrungen konnten gegen 17.10 Uhr aufgehoben werden. (rd)

Tübingen (TÜ): Radfahrer gestürzt

Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes hat ein 42 Jahre alter Radfahrer am Freitagmorgen auf dem Radweg zwischen Lustnau und Bebenhausen erlitten. Der Radler befuhr gegen 8.10 Uhr mit seinem Zweirad den Radweg und stürzte dabei aus noch unbekannter Ursache alleinbeteiligt zu Boden. Der Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. (rd)

Gomaringen (TÜ): Fußgängerin angefahren

Mit einem Rettungswagen musste eine angefahrene Fußgängerin am Freitagmittag in eine Klinik gebracht werden. Eine 73-Jährige wollte kurz vor zwölf Uhr mit einem Citroen in eine Parklücke auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Gomaringer Robert-Bosch-Straße einfahren. Hierbei touchierte sie mit dem Außenspiegel ihres Fahrzeugs eine 67 Jahre alte Frau, die sich auf Höhe der Einkaufswagen befand. Die Fußgängerin wurde mit Verletzungen bislang unbekannten Ausmaßes zur medizinischen Versorgung ins Krankenhaus gebracht. (ms)

Rottenburg (TÜ): Bei Verkehrsunfall verletzt

Eine 47 Jahre alte Frau ist bei einem Verkehrsunfall am Freitagmorgen in Rottenburg verletzt worden. In der Bischof-von-Keppler-Straße hatte sie ihr Fahrzeug gegen 8.20 Uhr abgestellt und war ausgestiegen, worauf der Subaru wohl aufgrund der nicht angezogenen Handbremse losrollte. In der Folge wurde das Bein der Frau zwischen dem Wagen und einer Mauer eingeklemmt. Nachdem die Verletzte von der Feuerwehr befreit worden war, wurde sie vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. (mr)

Rottenburg (TÜ): Von Fahrbahn abgekommen

Eine Autofahrerin ist am Donnerstagabend mit ihrem Wagen von der B 28 abgekommen. Die 38-Jährige befuhr mit einem VW die Bundesstraße kurz vor 18.30 Uhr von Seebronn herkommend in Richtung Rottenburg. Beim Versuch, auf einen Feldweg abzubiegen, kam der Pkw von der Fahrbahn ab und blieb im Grünstreifen stehen. Zuvor war es noch zu einer Kollision mit einem Verkehrszeichen gekommen. Der Rettungsdienst brachte die Frau zur genaueren Untersuchung ins Krankenhaus. Den Gesamtschaden am VW sowie am Verkehrszeichen beziffert die Polizei auf circa 10.300 Euro. (mr)

Dotternhausen (ZAK): Unfall auf L 442

Ein Unfall mit fünf beteiligten Fahrzeugen hat sich am Freitagmittag auf der L 442 ereignet. Der Lenker eines Iveco-Transporters war kurz nach 13 Uhr auf der Landesstraße von Dotternhausen in Richtung Balingen unterwegs. Dabei kam es zum Kontakt zwischen den Außenspiegeln des Iveco und eines entgegenkommenden Transporters, worauf sowohl dessen Spiegel als auch eine Seitenscheibe beschädigt wurden. Ein hinter dem Transporter fahrender Pkw wurde von umherfliegenden Fahrzeugteilen getroffen. Ein wiederum dahinterfahrender Pkw-Lenker schaffte es in der Folge nicht mehr rechtzeitig anzuhalten und fuhr auf den vorausfahrenden Wagen auf. Auch ein weiteres Fahrzeug dahinter wurde infolge umherfliegender Gegenstände beschädigt. Verletzt wurde niemand. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 6.000 Euro. Da der Unfallverursacher über keinen festen Wohnsitz in Inland verfügt, wurde im Anschluss an die Unfallaufnahme eine Sicherheitsleistung erhoben. (rd)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell