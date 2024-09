Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Tatverdächtige nach Einbruch in Umspannwerk festgenommen (Dotternhausen)

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hechingen und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Dotternhausen (ZAK):

Wegen des Verdachts des versuchten schweren Bandendiebstahls in Tateinheit mit Sachbeschädigung ermitteln die Staatsanwaltschaft Hechingen und das Kriminalkommissariat Balingen gegen zwei Männer, die nach einem Einbruch in ein Umspannwerk in der Dormettinger Straße am frühen Donnerstagmorgen festgenommen wurden. Beide Tatverdächtige befinden sich zwischenzeitlich in Untersuchungshaft.

Am Donnerstag (05.09.2024), kurz vor ein Uhr, waren der Polizei ein Einbruchsalarm und mehrere verdächtige Personen auf dem Firmengelände gemeldet worden. Vor Ort entdeckten die alarmierten Einsatzkräfte einen beschädigten Zaun, worauf das Gelände umstellt und abgesucht wurde. Dabei konnten keine Personen festgestellt werden. Entwendet wurde nach derzeitigem Kenntnisstand nichts.

Im Zuge der eingeleiteten Fahndung fielen einer Streifenwagenbesatzung im Bereich Geislingen-Waldhof zwei mit hoher Geschwindigkeit aus Richtung Dormettingen kommende Transporter auf, die offenbar über Binsdorf und Gruol auf die B463 flüchteten. Während einer der Transporter dort in Richtung Haigerloch davonfuhr und nicht mehr angetroffen werden konnte, flüchtete ein weiteres Fahrzeug auf die A81 in Richtung Stuttgart. Dort konnte der Fiat Ducato nach Hinzuziehung weiterer Streifenwagenbesatzungen auf einem Parkplatz kontrolliert werden. Die beiden 21 und 34 Jahre alten Insassen wurden vorläufig festgenommen, nachdem bei der Durchsuchung des Fiat diverses, mutmaßliches Aufbruchswerkzeug aufgefunden worden war. Sowohl das Werkzeug als auch das Fahrzeug wurden sichergestellt.

Die beiden rumänischen Staatsangehörigen, die aktuellen Ermittlungen zufolge in Deutschland über keinen festen Wohnsitz verfügen, wurden am Freitagnachmittag dem Haftrichter beim Amtsgericht Hechingen vorgeführt. Dieser erließ die von der Staatsanwaltschaft beantragten Haftbefehle und setzte sie in Vollzug.

Die Ermittlungen zu möglichen Komplizen der beiden Tatverdächtigen dauern an. Zeugen die in der Nacht zum Freitag im Bereich des Umspannwerks oder auf der B463 sowie insbesondere im Bereich Haigerloch und Umgebung verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben, werden gebeten, sich unter Telefon 07433/264-0 beim Kriminalkommissariat Balingen zu melden.

