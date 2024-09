Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Exhibitionist, Sexuelle Belästigung, Verkehrsunfälle, Brand, Einbruch

Reutlingen (ots)

Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

Zwei leicht verletzte Personen und ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, welcher sich am Freitagnachmittag an der Kreuzung Am Heilbrunnen / Halskestraße ereignet hat. Kurz vor 17.00 Uhr stand eine 44-jährige Fahrerin eines VW T-Cross an der Stoppstelle der Kreuzung und wollte diese von der Halskestraße kommend geradeaus überqueren. Durch einen weiteren Verkehrsteilnehmer wurde der 44-Jährigen offenbar signalisiert, dass die Straße frei sei, woraufhin die VW-Lenkerin ihr Fahrzeug in Bewegung setzte. Hierbei übersah sie eine 36-jährige Lenkerin eines Ford C-Max, welche zeitgleich die Straße Am Heilbrunnen in Richtung Stadtmitte befuhr. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge, welche im Anschluss nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Die beiden Fahrzeuglenkerinnen verletzten sich leicht. Der Rettungsdienst brachte die 36-Jährige zur weiteren Behandlung in eine Klinik.

Reutlingen (RT): Verletzter E-Scooter Fahrer

Ein Verkehrsunfall mit einer verletzen Person hat sich am Samstag gegen 1.45 Uhr an der Kreuzung Ringelbachstraße / Bellinostraße ereignet. Ein 45-Jähriger befuhr mit einem E-Scooter den Gehweg der Ringelbachstraße in Fahrtrichtung Markwasen, als er stürzte und sich hierbei nach derzeitigem Stand schwere Verletzungen zuzog. Im Rahmen der Unfallaufnahme ergab sich der Verdacht, dass der 45-Jährige unter Alkoholbeeinflussung stand, weshalb ihm eine Blutprobe abgenommen wurde. Der Fahrer wurde vor Ort durch den Rettungsdienst medizinisch versorgt, bevor er in ein Krankenhaus transportiert wurde. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 100 Euro.

Reutlingen (RT): Mann belästigt Frau in der Innenstadt

Zu einer sexuellen Belästigung ist es am frühen Samstagmorgen in der Wilhelmstraße gekommen. Eine 25-Jährige war gegen 04.20 Uhr zusammen mit zwei weiteren Personen zu Fuß in der Wilhelmstraße unterwegs. Etwa auf Höhe der Nikolaikirche bemerkte sie einen dort sitzenden 38-Jährigen, welcher auf sie einen hungrigen Eindruck machte. Die 25-Jährige übergab dem Mann daraufhin Lebensmittel, woraufhin sie von dem 38-Jährigen umarmt und leicht an den Unterarmen festgehalten wurde. Zudem legte der Mann seinen Kopf auf die Brüste der Frau und küsste diese auch mehrfach, woraufhin die Frau den Mann von sich wegdrückte. Im Rahmen der Fahndung konnte der Tatverdächtige in Tatortnähe angetroffen und zum Polizeirevier Reutlingen verbracht werden. Nach Abschluss der erforderlichen Maßnahmen wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Esslingen (ES): Speiseöl in Brand geraten

Am Freitagnachmittag, gegen 13.00 Uhr, ist es in der Küche einer Gaststätte in der Römerstraße zu einem Brand gekommen. Nach den bisherigen Erkenntnissen geriet eine Pfanne mit Öl auf dem eingeschalteten Herd in Brand. Noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr konnte der Koch den Brand mittels eines Feuerlöschers löschen. Durch den Brand wurden eine Filteranlage und der Bereich um den Herd beschädigt. Nach ersten Schätzungen bewegt sich der Sachschaden im unteren fünfstelligen Bereich. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr Esslingen war mit fünf Fahrzeugen und 28 Einsatzkräften, der Rettungsdienst mit einem Rettungswagen vor Ort.

Altenriet (ES): Einbruch in Ladengeschäft

Am Samstagmorgen ist es zu einem Einbruch in ein Ladengeschäft in der Walddorfer Straße gekommen. Gegen 03.10 Uhr verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter über ein Fenster Zutritt zum Verkaufsraum. Aus dem Verkaufsraum wurde eine Registrierkasse im Wert von circa 600 Euro und das sich darin befindliche Bargeld in bislang unbekannter Höhe entwendet. Des Weiteren wurden mehrere Stangen Zigaretten gestohlen. Die sich am Tatort befindlichen Spuren wurden von Spezialisten der Kriminalpolizei gesichert.

Kusterdingen (TÜ): Gestürzte Motorradfahrer

Mit Stand jetzt leichten Verletzungen ist ein 17-Jähriger am Freitagabend in eine Klinik gebracht worden, nachdem er an der Auffahrt zur B 28 verunfallte. Eine Gruppe von Motorradfahrern, zu der auch der Verletzte gehörte, wollte gegen 18.20 Uhr an der Anschlussstelle Jettenburg auf die Bundesstraße in Richtung Tübingen auffahren. Hierbei fuhr der 17-Jährige mit seiner Maschine des Herstellers Betamotor auf das vorausfahrende Zweirad eines 16-Jährigen auf. Beide Jugendliche kippten in der Folge mitsamt ihren Fahrzeugen auf die Seite. Der Verletze wurde vor seinem Weitertransport vor Ort durch den Rettungsdienst medizinisch versorgt. Über die Höhe des Sachschadens kann derzeit noch keine Aussage getroffen werden.

Oberdigisheim (ZAK): Exhibitionist ermittelt

Das Polizeirevier Albstadt hat die Ermittlungen gegen einen 62 Jahre alten Mann aufgenommen, der sich am Freitagnachmittag beim Stausee Oberdigisheim unsittlich verhalten haben soll. Nach den Angaben mehrere junger Frauen lag der 62-Jährige gegen 16.00 Uhr auf einer Liegewiese, wobei er eine Gruppe Frauen beobachtete und sich hierbei mutmaßlich selbst befriedigte. Nachdem er auf sein Fehlverhalten angesprochen wurde, entblößte er sein Glied und entfernte sich schließlich mit seinem Pkw von der Örtlichkeit. Aufgrund der Angaben der Geschädigten konnte er wenig später durch eine Streifenwagenbesatzung an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Er sieht nun einer entsprechenden Strafanzeige entgegen.

Balingen (ZAK): Motorradfahrerin leicht verletzt

Nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen hat eine Motorradfahrerin bei einem Verkehrsunfall am Freitagabend am Lochenpass erlitten. Eine 21-jährige Frau war gegen 17.50 Uhr mit einem Motorrad der Marke Aprilia auf der L440 von Weilstetten kommend in Fahrtrichtung Tieringen unterwegs. Unmittelbar vor dem Lochenpass rutschte ihr in einer Linkskurve das Hinterrad weg woraufhin sie stürzte. Hierbei verletzte sich die Motorradfahrerin und wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Der Schaden an dem Motorrad beträgt rund 2.000 Euro.

Albstadt (ZAK): Unfall im Begegnungsverkehr

Am Freitagabend ist es zwischen Lautlingen und Ebingen zu einem Verkehrsunfall gekommen. Gegen 22.30 Uhr befuhr ein 74-jähriger Audi-Fahrer die K7152 in Fahrtrichtung Ebingen. Hierbei kam er vermutlich aufgrund einer medizinischen Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einer ordnungsgemäß entgegenkommenden 30-jährigen BMW-Fahrerin. Nach bisherigem Kenntnisstand zogen sich beide Unfallbeteiligten leichte Verletzungen zu. Sie wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden beträgt circa 17.000 Euro.

