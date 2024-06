BPOL NRW: 26-Jähriger mit Schwert im Bahnhof angetroffen - Bundespolizei ermittelt und weist auf Allgemeinverfügung hin

Köln (ots) - In den Abendstunden des 13. Mai 2024 haben in der S-12 zwei unbekannte Tatverdächtige auf ein bisher namenloses Opfer eingeschlagen und getreten. Eine Zeugin meldete die Tat, nun sucht die Bundespolizei weitere Zeugen des Angriffs. Die Tat ereignete sich in der S-12 Richtung Köln gegen 21:55 Uhr. Der ...

mehr