POL-RT: Einsatzmaßnahmen der Polizei anlässlich mehrerer Versammlungen in Albstadt-Ebingen (ZAK)

Reutlingen (ots) - In Fachklinik gebracht Eine 40-Jährige musste am Donnerstagnachmittag am Listplatz von der Polizei in Gewahrsam genommen werden. Gegen 16 Uhr hatte eine Zeugin mitgeteilt, dass dort eine Frau auf dem Boden liegen und Passanten anpöbeln würde. Nachdem der Rettungsdienst und eine ...

mehr