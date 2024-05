Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Auf- und Einbrüche

Letmathe (ots)

An der Breslauer Straße und Im Markenfeld wurden am Donnerstag zwei Einbrüche festgestellt, die wahrscheinlich in der Nacht zuvor erfolgten. Im Markenfeld wurde ein Kellerraum gewaltsam geöffnet, an der Breslauer Straße wurde das Fenster einer leerstehenden Firma eingeschlagen. In diesem Fall wurde Kupferschrott abtransportiert, die Kripo ermittelt. Am Leckerhorstweg wurde zudem von Mittwoch auf Donnerstag ein verschlossener PKW aufgebrochen. Aus diesem wurden Gegenstände entwendet, im Anschluss wurde der Gartenschuppen aufgebrochen und diverse Werkzeuge wurden gestohlen. Hinweise nimmt die Polizei in Letmathe entgegen. (lubo)

