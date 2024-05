Halver (ots) - An der Heerstraße in Oberbrügge wurde um Mitternacht von Donnerstag auf Freitag festgestellt, dass ein dort aufgestellter Zigarettenautomat gewaltsam geöffnet wurde. Unbekannte leerten alle Packungsschächte, die Polizei bittet um Ihre Hinweise. (lubo) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1223 E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de ...

