Kasbach-Ohlenberg (ots) - Am Montagmorgen befuhr eine 24-jährige Frau aus Linz mit ihrem Pkw die B 42 in Fahrtrichtung Bonn. In Höhe der Gemarkung Kasbach-Ohlenberg fuhr ein nachfolgender Pkw mehrmals dicht auf den Pkw der Frau auf. Im Rückspiegel erkannte die Fahrerin, dass der Fahrer des nachfolgenden Fahrzeugs gestikulierte, sie solle schneller fahren. Die Frau erstattete Anzeige bei der Polizei in Linz, die ...

mehr