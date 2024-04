LPI-J: Fußgänger angefahren

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Hermsdorf: Unbekannte hinterließen ein Graffiti an einer Wand am Bahnhof. Dies stellten Zeugen am Donnerstagmittag fest. Der Inhalt der Botschaft gleicht der Schmiererei, welche bereits am Montag im Stadtgebiet von Hermsdorf festgestellt wurde. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: 03641- 81 1503 E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de ...

