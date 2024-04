LPI-J: Scheibe zerstört

Jena (ots) - Das komplette Werkzeug aus einem geparkten Transporter eigneten sich Unbekannte widerrechtlich an. Diese begabe sich auf einen Parkplatz in der Rudolstädter Straße, öffneten gewaltsam das Schloss der Schiebetür und verschafften sich so Zutritt zum Innenraum. Die Tat ereignete sich zwischen Mittwochmittag und Donnerstagmorgen. Die Beute hat einen Wert von über 1.000,- Euro. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

mehr