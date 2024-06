POL-PDNR: Mercedes Sterne abgerissen und entwendet

Betzdorf Dauersberg (ots) - Am Montag, 03.06.2024 befährt gegen 1:30 Uhr, ein 72jähriger Mann mit seinem 125ccm-Motorrad die K107 von Betzdorf in Richtung Dauersberg. In einer Rechtskurve verliert er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über seine Maschine und rutscht in einen VW-Bus, welcher sich im Gegenverkehr befand. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Der Fahrer der 125er wurde leicht ...

mehr