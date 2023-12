Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Betrunkener bedroht wahllos Passanten und Mitarbeiter vom Ordnungsamt in der Innenstadt mit Teppichmesser

Saarbrücken (ots)

Am Donnerstag, 28.12.203, bedrohte ein alkoholisierter und offensichtlich unter Drogen stehender 35-jähriger Mann aus Saarbrücken völlig wahllos eine 72-jährige Frau aus Saarbrücken, indem er ihr ein Teppichmesser an den Hals hielt. Im Rahmen der Fahndung ergingen erneute Notrufe ein, dass der Tatverdächtige zwei Mitarbeiter des Ordnungsamtes im Bereich der Johanneskirche massiv bedrohte. Der Täter konnte noch in Tatortnähe vorläufig festgenommen werden. Die Tatwaffe wurde beschlagnahmt; zur Feststellung von Alkohol- und Drogeneinfluss wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet. In seinem Rucksack konnte zudem Diebesgut aufgefunden werden, welches aus einem Geschäft in Brebach stammte. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Saarbrücken wird der Täter einem Untersuchungsrichter vorgeführt.

