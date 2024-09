Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbruch; Modellflugzeuge gestohlen; 33-Jähriger in Gewahrsam genommen; Geparkte Pkw angegangen

Reutlingen (ots)

In Wohnung eingebrochen

In eine Wohnung in der Florianstraße ist am helllichten Montag eingebrochen worden. In der Zeit zwischen zehn Uhr und 11.15 Uhr schlug ein Unbekannter eine Fensterscheibe ein und gelangte so ins Innere. Dort suchte er in Schränken und Schubladen nach Wertgegenständen. Ob etwas gestohlen wurde, steht noch nicht fest. Der Polizeiposten Reutlingen-Nord ermittelt. (mr)

Hülben (RT): Tatverdächtiger nach schadensträchtigen Diebstählen festgenommen

Auf dem Segelfluggelände in Hülben wurden zwischen Donnerstag und Samstag mehrere Modellflugzeuge gestohlen. Im Zuge einer dortigen Veranstaltung hatten Zeugen am Sonntagmorgen, kurz nach elf Uhr, einen Mann gemeldet, der im Verdacht stand, mehrere Modellflieger entwendet zu haben. Der Tatverdächtige konnte kurze Zeit später von einer verständigten Streifenbesatzung angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Im Zuge der weiteren Ermittlungen räumte der 72-jährige Mann den Diebstahl von insgesamt 13 hochwertigen Modellflugzeugen ein. Diese konnten bei der Durchsuchung seines Pkws aufgefunden und sichergestellt werden. Der Wert der entwendeten Modellflugzeuge beträgt mehrere zehntausend Euro. Der Polizeiposten Bad Urach hat die Ermittlungen übernommen. Der Tatverdächtige wurde nach Abschluss der Maßnahmen auf freien Fuß gesetzt und sieht nun mehreren Strafanzeigen bei der Staatsanwaltschaft Tübingen entgegen. (gj)

Esslingen (ES): 33-Jähriger in Gewahrsam genommen

Einer ganzen Reihe von Strafanzeigen sieht ein 33-Jähriger entgegen, der am Sonntagnachmittag von der Polizei in Gewahrsam genommen werden musste. Gegen 15.10 Uhr alarmierte ein Passant die Beamten, nachdem er von einem Unbekannten an der Ecke Pliensau-/Lederstraße angepöbelt worden war. Der Unbekannte, der eine Art Samurai-Schwert in der Hand hielt fuhr anschließend mit dem Fahrrad in Richtung Innere Brücke davon. Zu einer Bedrohung zum Nachteil des Passanten war es nicht gekommen. Eine eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagenbesatzungen verlief zunächst erfolglos. Kurz vor 16 Uhr war die Polizei zu einer Gaststätte in der Schenkenbergstraße gerufen worden, nachdem ein aggressiver Gast eine Mitarbeiterin geschlagen und weitere Gäste bedroht haben soll. Die Mitarbeiterin erlitt dabei leichte Verletzungen, die übrigen Gäste blieben unverletzt. Der Mann, der ein Schwert mit sich führte, war anschließend auf einem Fahrrad geflüchtet. Er konnte wenig später von den Einsatzkräften in der Cannstatter Straße widerstandlos in Gewahrsam genommen werden. Das Schwert wurde beschlagnahmt. Ein bei dem 33-Jährigen durchgeführter Alkoholtest ergab einen vorläufigen Wert von über 2,5 Promille, worauf er eine Blutprobe abgeben musste. Er musste den restlichen Tag in der Gewahrsamseinrichtung verbringen und sieht nun entsprechenden Strafanzeigen entgegen. (rd)

Grabenstetten / Bad Urach (RT): Geparkte Pkw angegangen (Zeugenaufruf)

In Grabenstetten und Bad Urach hat in der Nacht zum Sonntag ein Krimineller sein Unwesen getrieben. Wie der Polizei am Morgen von mehreren Geschädigten gemeldet wurde, hatte sich wohl ein und derselbe Unbekannte an rund einem Dutzend in verschiedenen Straßen geparkten Pkw zu schaffen gemacht. Der Großteil der Fahrzeuge war in Grabenstetten abgestellt. Aus den nach derzeitigem Kenntnisstand zum Teil unverschlossenen Autos entwendete der Täter unter anderem Bargeld. Außerdem entwendete wohl derselbe Kriminelle ein Mountainbike sowie einen Hochdruckreiniger. Zeugen, die in der Nacht zum Sonntag in Grabenstetten bzw. Bad Urach verdächtige Wahrnehmung gemacht haben oder mögliche weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07125/946870 beim Polizeiposten Bad Urach zu melden. (mr)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell