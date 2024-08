Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Raub am Marktplatz.

Lippe (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (14./15.08.2024) gegen 01:55 Uhr wurde einem Mann auf dem Marktplatz vor der Sparkasse das Portemonnaie geraubt. Der 35-Jährige, der sich beruflich in Deutschland aufhält, war mit einem ihm unbekannten Mann zur Sparkasse gegangen, um Geld abzuheben. Nachdem er das Geld abgehoben hatte, überwältigte ihn der Täter und riss ihm die Geldbörse aus der Hand. Im Anschluss flüchtete er zu Fuß in Richtung der angrenzenden Gassen. Der Geschädigte beschreibt den Mann als etwa 1,75 bis 1,80 m groß, mit normaler Statur (80-85 kg). Er war ca. 40 bis 45 Jahre und hatte dunkle Haare. Er war bekleidet mit einem schwarzen T-Shirt und blauen Jeans. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer etwas gesehen hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 05231 6090 beim Kriminalkommissariat 2 zu melden.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell