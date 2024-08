POL-LIP: Kreis Lippe. Kreispolizeibehörde Lippe jetzt in der WhatsApp-Suche auffindbar.

Lippe (ots) - Am Dienstagmittag (13.08.2024) ereignete sich gegen 12:45 Uhr ein Verkehrsunfall auf dem Gelände einer Raiffeisen Tankstelle am Lehmbrink. Ein VW Polo-Fahrer kollidierte mit einem an einer Zapfsäule stehenden Fahrzeug. Nach ersten Erkenntnissen fuhr der Mann aus Hessisch Oldendorf mit seinem Auto auf das Tankstellengelände und prallte dort gegen einen ...

