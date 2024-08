Polizei Lippe

POL-LIP: Lage. Durchsuchung führt zu Festnahme und Sicherstellung von Diebesgut.

Lippe (ots)

Am Mittwoch (07.08.2024) durchsuchte die Polizei Lippe nach einem Hinweis aus der Bevölkerung und darauffolgendem richterlichen Beschluss eine Wohnung in der Langen Straße. Bei der Durchsuchung wurde ein mit Haftbefehl gesuchter 32-jähriger Mann festgenommen. Ferner stellten die Beamten zwei gestohlene hochwertige E-Bikes sicher, die bereits zugeordnet werden konnten. Eines der Räder stammte aus einem Diebstahl in Lage, das andere aus einem Diebstahl in Bad Salzuflen. Zudem wurden mehrere Autoschlüssel gefunden, deren Herkunft bislang ungeklärt ist. Die Polizei sucht nun öffentlich nach den rechtmäßigen Eigentümern der nicht zugeordneten Gegenstände. Lichtbilder der sichergestellten Gegenstände finden Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW unter folgenden Link: https://polizei.nrw/fahndung/143470 Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 2 unter der Telefonnummer 05231 6090 entgegen.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell