Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Reihe von Straftaten begangen, Mit E-Scooter gestürzt

Reutlingen (ots)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Mit E-Scooter gestürzt

Verletzungen unbekannten Ausmaßes hat ein 70 Jahre alter E-Scooter-Fahrer am Dienstagmittag in der Musberger Wolfstraße erlitten. Der Mann war gegen 12.30 Uhr mit dem Scooter in der Straße unterwegs, als er aus noch ungeklärter Ursache nach bisherigem Kenntnisstand alleinbeteiligt stürzte. Nach notärztlicher Erstversorgung wurde der 70-Jährige mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. (rd)

Ostfildern (ES): Mann begeht mehrere Straftaten (Zeugenaufruf)

Mehreren Anzeigen sieht ein 21-Jähriger entgegen, der am Dienstagmorgen in Scharnhausen und Nellingen mehrere Verkehrsunfälle und weitere Straftaten begangen haben soll. Der alkoholisierte und nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis befindliche Mann, fuhr kurz nach sechs Uhr mit einem grauen VW Passat über die L1192 von Scharnhausen nach Nellingen. Im Einmündungsbereich der Rinnenbachstraße in Nellingen streifte er zunächst einen verkehrsbedingt wartenden Mazda eines 35-Jährigen. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, setzte der 21-Jährige seine Fahrt weiter fort. In der Wettenhartstraße kollidierte er mit einem Verkehrszeichen sowie einem geparkten Pkw. Auch hier entfernte sich der Fahrer von der Unfallörtlichkeit. Anschließend stellte der Mann sein beschädigtes Fahrzeug ab und lief zu Fuß weiter. Im weiteren Verlauf soll er mit einem Küchenmesser mehrere geparkte Pkws im Bereich der Wettenhartstraße beschädigt haben. Des Weiteren steht er im Verdacht, in einem Garten Blumen abgeschnitten und eine Passantin verbal bedroht zu haben. Zwischenzeitlich eingetroffene Streifenbeamte konnten den Tatverdächtigen in der Eckenerstraße antreffen und widerstandslos vorläufig festnehmen. Er wurde nach Durchführung sämtlicher polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß entlassen. Der Polizeiposten Ostfildern hat die Ermittlungen übernommen und prüft, ob weitere Straftaten vorliegen. Das Polizeirevier Filderstadt (0711/7091-3) und der Polizeiposten Ostfildern (0711/341698-300) bitten Zeugen um Hinweise zum Geschehen. (gj)

