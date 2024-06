POL-OL: Autofahrerinnen bei Unfall verletzt

Oldenburg (ots) - Die Westersteder Polizei bearbeitet seit heute ein Eigentumsdelikt, welches vermutlich am vergangenen Freitag, den 07. Juni 2024, verübt wurde. Gegen 22:30 Uhr betrat ein bislang unbekannter Täter ein Grundstück an der Seggerner Straße im Westersteder Ortsteil Seggern und machte sich an einem dortigen Schuppen zu Schaffen. Es gelang ihm, in diesen einzudringen und Werkzeug im Wert von 500 Euro zu ...

