POL-OL: +++ Westerstede: Zeugenaufruf nach Trunkenheitsfahrt +++

Am heutigen Sonntag, den 09. Juni 2024, wurde durch einen Verkehrsteilnehmer gegen 14:00 Uhr ein Fahrzeug gemeldet, welches auffällig an der Einmündung Westersteder Straße / Am Detershof abgestellt war.

Im Fahrzeug konnte ein 33jähriger polnischer Staatsbürger auf der Rücksitzbank angetroffen werden. Dieser war erheblich alkoholisiert (2,92 Promille) und die Polizei ermittelt aktuell, ob er den Pkw zuvor auch tatsächlich gefahren ist.

Hierzu werden aufmerksame Zeugen gesucht, die den Pkw, einen Opel Meriva in weiß mit polnischer Zulassung, fahrenderweise gesehen oder besondere Feststellungen am Abstellort gemacht haben. Es wird um Kontaktaufnahme unter 04488-8330 gebeten.

Der Betroffene wurde derweil etwaigen strafprozessualen Maßnahmen unterzogen.

