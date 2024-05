Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Festnahmen nach Diebstählen aus Pkw

Neuss (ots)

Am vergangenen Wochenende gelang es der Polizei, zwei junge Frauen vorläufig festzunehmen.

Am Sonntagabend (03.05.), gegen 23 Uhr, kehrte ein 29- jähriger Neusser zu seinem in einem Parkhaus an der Rheinstraße geparkten Fahrzeug zurück. Dabei musste er nicht nur die eingeschlagene Fensterscheibe auf der Beifahrerseite feststellen, sondern auch, wie sich eine Person an der Beifahrertür in sein Auto beugte. Auf Ansprache teilte die Frau mit, soeben auf die eingeschlagene Scheibe aufmerksam geworden zu sein. Sie wies sich mit einem Ticket, auf dem ihr Name stand, aus und der Neusser begab sich zwecks Anzeigenerstattung zu einer umliegenden Polizeiwache. Dort erschien dann noch eine weitere Person in gleicher Angelegenheit. Auch ihr Fahrzeug war am Abend im selbigen Parkhaus angegangen und durchwühlt worden. Es fehlte anschließend Bargeld.

Der 29- Jährige nannte im Rahmen der Anzeigenerstattung den Namen der Person, die er bei Rückkehr zu seinem Pkw angetroffen hatte. Ermittlungen führten zu einer 17- jährigen Deutschen ohne festen Wohnsitz, die bereits mehrfach Diebstähle aus Fahrzeugen begangen hatte. Polizisten fahndeten anschließend nach der Tatverdächtigen und konnten sie im Bereich der Augustinusstraße antreffen. Sie wurde vorläufig festgenommen und zur Durchführung weiterer kriminalpolizeilicher Maßnahmen einer Polizeiwache zugeführt nach Prüfung von Haftgründen auf Anordnung der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl und ordnete die Untersuchungshaft an.

Selbiges war bereits Freitagnacht (03.05.) einer 60- jährigen, wohnungslosen Deutschen widerfahren. Gegen 23:45 Uhr wurde sie von zivilen Kräften der Polizei dabei beobachtet, wie sie auf der Kaiser-Friedrich-Straße an ein Auto herantrat, dieses öffnete, um anschließend den Innenraum nach Wertgegenständen zu durchwühlen. Sie wurden von den Beamten in zivil angesprochen und kontrolliert. Im Rahmen einer Durchsuchung ihrer Person konnten vermeintliches Diebesgut aus einem Ladendiebstahl sowie eine auf eine andere Person ausgestellte Kreditkarte aufgefunden werden. Beides wurde sichergestellt. Die 60- Jährige, ebenfalls aufgrund ähnlich gelagerter Sachverhalte polizeilich bekannt, wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl und ordnete eine Hauptverhandlungshaft an.

Das Kriminalkommissariat 14 hat die weiteren Ermittlungen übernommen und prüft auch Zusammenhänge zu vorherigen Taten.

Die Polizei möchte Sie entsprechend sensibilisieren, keine Wertgegenstände im Fahrzeuginneren zu belassen. Das Auto ist kein Safe! Achten Sie zudem darauf, Ihr Fahrzeug bei Verlassen ordnungsgemäß zu verschließen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell