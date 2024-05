Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Zusammenstoß beim Ausparken

Meerbusch (ots)

Ein 56 Jahre alter Fahrradfahrer befuhr am Samstag (04.05.), gegen 09:55 Uhr, die Buschstraße in Meerbusch in Fahrtrichtung Xantener Straße. An einer Ausfahrt kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einem PKW-Fahrer, welcher rückwärts aus einer Ausfahrt fahren wollte und dem Fahrradfahrer.

Dieser stürzte und verletzte sich schwer.

Der 56-jährige wurde schwer verletzt in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht.

Das Verkehrskommissariat 1 hat die Ermittlungen übernommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell