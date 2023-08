Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Verkehrsunfall mit 5 Verletzten

A60 Ingelheim (ots)

Ein 24- Jähriger aus dem Landkreis Bad Kreuznach befuhr am Sonntag gegen 13:45 Uhr mit seinem Audi den mittleren von drei Fahrstreifen der A60 zwischen Ingelheim/West und Ingelheim/Ost in Richtung Darmstadt. Zu diesem Zeitpunkt regnete es in diesem Streckenabschnitt wolkenbruchartig. Da er seine Geschwindigkeit nicht den Wetterverhältnissen anpasste, verlor der 24- Jährige plötzlich aufgrund von Aquaplaning die Kontrolle über sein Fahrzeug und schleuderte zunächst nach rechts gegen die Schutzplanke. Von dort schleuderte das Fahrzeug nun entgegengesetzt zur Fahrtrichtung nach links quer über alle Fahrstreifen. Dabei kollidierte der Audi mit dem BMW eines 64 Jahre alten Mannes, der ebenfalls aus dem Landkreis Bad Kreuznach stammt. Beide Fahrzeuge kamen letztendlich an der Mittelschutzplanke schwer beschädigt zum Stillstand. Die beiden Insassen des Audi sowie die drei Insassen des BMW erlitten diverse Prellungen und mussten alle in umliegende Krankenhäuser eingeliefert werden. Die A60 musste in Richtung Darmstadt ab der AS Ingelheim/West von 14:00 bis 15:45 Uhr voll gesperrt werden. Dies führte zu einem erheblichen Rückstau und Verkehrsbehinderungen. Im Einsatz waren neben der Autobahnpolizei Heidesheim ein Notarzt mit Rettungshubschrauber, drei Rettungsfahrzeuge sowie die Feuerwehr Ingelheim mit 21 Einsatzkräften.

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell