POL-VDMZ: Schwerer Verkehrsunfall mit zwei lebensbedrohlich verletzten Motorradfahrern

A60, Ingelheim am Rhein (ots)

Eine 87-Jährige Frau aus Mainz befuhr am Samstag gegen 17:15 Uhr mit ihrem PKW Audi A1 den rechten von drei Fahrstreifen der A60 in Richtung Darmstadt. Dabei muss sie nach ersten Ermittlungen aus derzeit nicht bekannten Gründen kurz vor dem Autobahnparkplatz Heidenfahrt/Süd mit einer sehr geringen Geschwindigkeit gefahren sein, möglicherweise mit weit weniger als 30 km/h. Ein 50-jähriger Kradfahrer, ebenfalls wohnhaft in Mainz, befuhr zur gleichen Zeit zusammen mit seiner 53- jährigen Ehefrau als Sozia ebenfalls den rechten von drei Fahrstreifen. Vermutlich bemerkte er zu spät, dass die 87-Jährige sehr langsam vor ihm fuhr. Er versuchte noch, nach links auszuweichen, kollidierte jedoch mit deutlichem Geschwindigkeitsüberschuss linksseitig mit dem Fahrzeugheck des Audi. Beide wurden auf die Fahrbahn geschleudert und erlitten dabei lebensbedrohliche Verletzungen. Zur Rekonstruktion des Unfallherganges wurde in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Mainz ein Kfz-Sachverständiger mit der Erstellung eines unfallanalytischen Gutachtens beauftragt. Die A60 musste von ca. 17.15 Uhr bis ca. 20:15 in Richtung Darmstadt ab Ingelheim/Ost voll gesperrt werden. Im Einsatz waren neben der Autobahnpolizei Heidesheim ein Notarzt, der mit einem Rettungshubschrauber zur Unfallstelle verbracht wurde, drei Rettungsfahrzeuge, die Feuerwehr Ingelheim mit 17 Einsatzkräften, 4 Einsatzkräfte der Feuerwehr der Verbandsgemeinde Bodenheim mit einer Drohne sowie die Autobahnmeisterei Heidesheim mit 4 Einsatzkräften. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zur Fahrweise des Audi A1 geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiautobahnstation Heidesheim unter der Telefonnummer 06132-9500 in Verbindung zu setzen.

