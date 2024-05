POL-NE: Gestürzter Radfahrer - Unfallbeteiligter und Zeugen gesucht

Grevenbroich (ots) - Ein schwarzes Motorrad vom Typ Sarolea AS48 haben Unbekannte am Donnerstag (02.05.), in der Zeit von 11:00 bis 11:30 Uhr, an der Talstraße in Kapellen gestohlen. Den Oldtimer von 1948 mit dem Kennzeichen NE-AZ 48 hatte sein Besitzer auf dem Park & Ride Parkplatz abgestellt und zusätzlich mit einem Kettenschloss gesichert. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder die Hinweise auf den ...

