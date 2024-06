Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Engelsbrand - Bei Wohnungseinbruch Schmuck entwendet - Polizei sucht Zeugen

Noch unbekannte Täter sind in der Zeit zwischen Sonntag und Samstag in ein Einfamilienhaus in Engelsbrand im Ortsteil Salmbach eingedrungen.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen verschafften sich die Täter im Zeitraum von Sonntag, 10:00 Uhr bis Samstag 10:00 Uhr über eine Türe Zutritt in ein in der Pforzheimer Straße gelegenes Wohnhaus. Dort entwendeten sie mehrere Schmuckstücke im mittleren vierstelligen Bereich.

Das Polizeirevier Neuenbürg hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, sich unter der Rufnummer 07082 7912-0 zu melden.

