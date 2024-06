Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Fußgängerin wird bei Unfall schwer verletzt

Pforzheim (ots)

Schwer verletzt worden ist am Freitagabend eine Fußgängerin, die die Kelterstraße in Pforzheim überqueren wollte und dabei von einem Pkw-Lenker angefahren wurde.

Gegen 19:24 Uhr überquerte eine 64-jährige Fußgängerin die Fußgängerampel der Kelterstraße in Richtung Martin-Niemöller-Straße bis zur Mittelinsel, als die Ampel auf Rot umschaltete. Trotzdem läuft die 60-jährige Dame weiter über die Kelterstraße. Zeitgleich befuhr ein 24-jähriger Fiat-Fahrer die westliche Karl-Friedrich-Straße. Als der 24-Jährige links in die Kelterstraße abbiegen wollte, übersieht er die Fußgängerin und erfasst diese mittig mit seinem Fahrzeug. Die 60-jährige Fußgängerin musste in der Folge mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Der Verkehrsdienst Pforzheim hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, sich unter der Rufnummer 07231 186-3111 zu melden.

Antonia Klein, Pressestelle

