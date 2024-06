Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Zwei Männer nach "Schoko-" Ladendiebstahl festgenommen

Pforzheim (ots)

Bits, Bohrer, Batterien und Schokolade - darauf hatten es am Samstagnachmittag zwei Diebe abgesehen, welche beim Diebstahl in einem Baumarkt auf der Wilferdinger Höhe beobachtet worden sind.

Es gibt immer was zu tun...- das dachten sich offenbar auch zwei Männer, die gegen 16:30 Uhr Werkzeug aus einem in der Schwenninger Straße gelegenen Baumarkt stahlen. Sie wurden zunächst dabei beobachtet, wie sie Werkzeug und Zubehör in mitgeführte Umhängetaschen steckten und im Anschluss den Baumarkt verließen ohne die Ware zu bezahlen. Bei der Durchsuchung des mitgeführten Lkw staunten die hinzugerufenen Polizeibeamten nicht schlecht als sie neben weiterem Diebesgut unter anderem in Form von weiterem elektronischem Zubehör und Batterien auch 57 Schokoladentafeln namhafter Marken in vielfältigen Geschmacksrichtungen fanden. Die beiden 37 und 28 Jahre alten Männer räumten zwar die Diebstähle ein, machten jedoch keine weiteren Angaben zur Herkunft der Süßwaren. Somit wurden diese als Beweismittel sichergestellt und die Schokoladendiebe nach Abschluss der strafprozessualen Maßnahmen auf freien Fuß entlassen. Dem Baumarkt entstand ein Schaden von rund 100 Euro. Die Schadenshöhe des weiteren Diebesguts ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Sabine Maag, Pressestelle

